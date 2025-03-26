موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 26 رمضان 2025 في جميع المحافظات

يزداد البحث في هذه الأيام المباركة عبر محرك البحث "جوجل"، وذلك عن موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 26 رمضان 2025، بالإضافة إلى عدد ساعات الصوم.

موعد أذان المغرب اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان 2025المبارك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، وهذا ما يتناوله الموجز، فيما يلي حول موعد أذان المغرب اليوم 26 رمضان ومواقيت الصلاة بالمحافظات.

موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 26 رمضان

عدد ساعات الصيام يوم 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 6 دقائق

السحور 2:04

إمساك 4:04

موعد أذان الفجراليوم 4:24

الشروق 5:51

موعد أذان الظهر اليوم 12:00

موعد أذان العصراليوم 3:30

موعد أذان المغرب اليوم 6:10

موعد أذان العشاء اليوم 7:28.

دعاء عند سماع الاذان

يستحب ترديد ما يقوله المؤذن، ثم الصلاة على النبي محمد ﷺ بعد انتهاء الأذان، وقول الدعاء الوارد:​

"اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته."

موعد أذان المغرب اليوم

مواعيد الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الفجر 4:26 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 12:01 مساءً.

موعد صلاة العصر 3:30 مساءً.

موعد صلاة المغرب 6:10 مساءً.

موعد صلاة العشاء 7:27 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:29 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 12:06 مساءً.

موعد صلاة العصر 3:35 مساءً.

موعد صلاة المغرب 6:15 مساءً.

موعد صلاة العشاء 7:33 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

موعد صلاة الفجر 4:25 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 11:55 صباحًا.

موعد صلاة العصر 3:23 مساءً.

موعد صلاة المغرب 6:03 مساءً.

موعد صلاة العشاء 7:18 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مطروح

موعد صلاة الفجر 4:38 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 12:17 مساءً.

موعد صلاة العصر 3:47 مساءً.

موعد صلاة المغرب 6:27 مساءً.

موعد صلاة العشاء 7:46 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:21 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 11:57 صباحًا.

-موعد صلاة العصر 3:26 مساءً

-موعد صلاة المغرب 6:06 مساءً.

موعد صلاة العشاء 7:24 مساءً.

أفضل ما يقال قبل أذان المغرب:

يستحب الإكثار من الدعاء قبل أذان المغرب، حيث أن للصائم عند فطره دعوة مستجابة، كما يمكن للمسلم أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، مع التركيز على الأدعية المأثورة وطلب العفو والمغفرة.​

نسأل الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم، ويجعل أعمالكم خالصة لوجهه الكريم.

ماذا يفعل المسلم قبل أذان المغرب؟

قبل أذان المغرب، يستحب للمسلم:​

الإكثار من الدعاء، حيث أن للصائم دعوة لا تُرد.​

الاستغفار وذكر الله.​

تحضير الإفطار وتقديمه للصائمين إن أمكن، لما في ذلك من أجر عظيم.​

اقرأ أيضًا