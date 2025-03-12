هل يجوز الوضوء بالحمام بدون ملابس فى رمضان؟.. الإفتاء توضح

هل يجوز الوضوء بالحمام بدون ملابس فى رمضان؟، الوضوء فرض لصحة الصلاة، وقد يستحم البعض وبعد إستحمامه يرغب في الوضوء، فما حكم الشرع في هذه المسألة وخاصة أنه يكون بدون ملابس؟.

هل يجوز الوضوء بالحمام بدون ملابس فى رمضان؟، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية على لسان أمناء الفتوى حكم الشرع في الوضوء بالحمام بدون ملابس فى رمضان؟.

ويستعرض الموجز ما جاء في فتوى الدار حول الإجابة على سؤال هل يجوز الوضوء بالحمام بدون ملابس فى رمضان.

هل يجوز الوضوء بالحمام بدون ملابس فى رمضان

هل يجوز الوضوء بالحمام بدون ملابس فى رمضان

هل يجوز الوضوء بالحمام بدون ملابس فى رمضان؟، وفي الصدد قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى: الوضوء هو إزالة المانع من صحة الصلاة، كما أنه لا يشترط أن يكون المسلم مستور البدن عند وضوءه، مستكملًا: لا مشكلة في الوضوء كذلك في الحمام، بعد الاستحمام وقبل ارتداء الملابس.

وتابع أمين الفتوى: لا يصبح الوضوء باطلًا أو ناقص الثواب، إذا توضأ المسلم عاريًا، فالوضوء صحيح وليس فيه ما ينقص الثواب ولا إساءة الأدب، فما بتطلبه الوضوء ليكون صحيحًا هو أن يكون كامل الأركان ومستوفي الشروط.

عويضة عثمان يوضح حكم الشرع في الوضوء بدون ملابس

وفي السياق ذاته أفتى الشيخ عويضة عثمان في مسألة الوضوء بدون ملابس في الحمام بعد الاستحمام مثلًا.

وقال حول هل يجوز الوضوء بالحمام بدون ملابس فى رمضان: ليس شرطًا لحصة الوضوء ستر العورة لأنه ليس صلاة فهو وضوء وطهارة من أجل الصلاة.

وتابع الشيخ عويضة عثمان: أنه لا بأس أن يتوضأ الإنسان بعد استحمامه أو اغتساله من الجنابة وهو عارٍ غير مرتدٍ ملابسه وكذلك المرأة، مشيرًا إلى أن كشف العورة فى أثناء الوضوء ليس من نواقض الوضوء، كما يجوز الصلاة بذلك الوضوء بعد خروجه من الحمام.

واستشهد أمين الفتوى الشيخ عويضة عثمان بما وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد، فهو جائز بإجماع المسلمين.

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