حكم الكشف المهبلي للنساء في نهار رمضان.. دار الإفتاء توضح

حكم الكشف المهبلي للنساء في نهار رمضان، قد تضطر بعض النساء لسبب أو لآخر العرض على طبيب النساء للفحص أو الكشف المهبلي، والأمر في عمومه جائز، ولكن يسأل الكثير عن حكم الشرع إذا كان الكشف المهبلي في نهار رمضان، فهل يفسد صيام المرأة إذا تعرضت للكشف المهبلي في رمضان؟.

حكم الكشف المهبلي للنساء في نهار رمضان، ويستعرض الموجز في التقرير التالي ما أفتت به دار الافتاء المصرية على لسان الدكتورة مروة سعد الدين، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

حكم الكشف المهبلي للنساء في نهار رمضان

حكم الكشف المهبلي للنساء في نهار رمضان، وقالت أمينة الفتوى في لقاء متلفز إن الكشف المهبلي للنساء في نهار رمضان يعد من المسائل الخلافية بين الفقهاء.

وتابعت الدكتورة مروة سعد الدين أن جمهور العلماء يرى أن هذا الكشف يُفطر المرأة، نظرًا لاعتبار إدخال أي جسم إلى جوف المرأة من الفرج من مُفسدات الصيام.

وأشارت الدكتورة مروة سعد أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول حكم الكشف المهبلي للنساء في نهار رمضان إلى أنه طوفقًا لمذهب المالكية، فإن الكشف المهبلي لا يُفسد الصيام، لافتة إلى أنه وفقًا للمالكية يمكن للمرأة الأخذ بهذا الرأي في حال الضرورة.

ونوهت أمينة الفتوى أنه يستحب للمرأة التي خضعت للكشف يجب عليها قضاء هذا اليوم خروجًا من الخلاف الفقهي".

أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية توضح حكم الكشف المهبلي عند طبيب رجل

وتطرقت أمينة الفتوى الدكتورة مروة سعدالدين إلى جزئية خضوع المرأة للكشف المهبلي من قبل رجل “ طبيب نساء وولادة”، وقالت إن الشرع يُجيز للمرأة الكشف عند طبيب رجل في حال عدم وجود طبيبة متخصصة.

وأشارت إلى أن حكم الكشف المهبلي للنساء في نهار رمضان اشترط شروط في هذا الطبيب ومنها: - أن يكون الطبيب أمينًا.

- وأن يكون الطبيب حاذقًا في تخصصه.

وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أنه لا حرج على المرأة اللجوء إلى طبيب رجل في ذلك عند الحاجة.

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