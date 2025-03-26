مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 رمضان في المحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وأعظم صلة بين العبد وربه، فهي ليست مجرد حركات وألفاظ، بل عبادة روحية تهذب النفس وتبعث الطمأنينة في القلب، شرعها الله لتكون وسيلة للتقرب إليه وطلب العون والهداية، فهي تذكر الإنسان بعظمة خالقه وتجعله في حالة دائمة من الطهارة والنقاء.

والصلاة لها أثر كبير في حياة المسلم، حيث تنظم وقته، وتزرع فيه قيم الانضباط والخشوع، وتساعده على مواجهة تحديات الحياة بقلب مطمئن وروح صافية.



ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 رمضان في القاهرة والمحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة في القاهرة 26 رمضان 2025

وقت صلاة الفجر 4:26 ص

وقت صلاة الظهر 12:01 م

وقت صلاة العصر 30: 3 م

وقت صلاة المغرب 6:10 م

وقت صلاة العشاء 7:27 م

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 26 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:29 ص

وقت صلاة الظهر 12:06 م

وقت صلاة العصر 3:35 م

وقت صلاة المغرب 6:15 م

وقت صلاة العشاء 7:33 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:21 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

وقت صلاة العصر 3:26 م

وقت صلاة المغرب 6:06 م

وقت صلاة العشاء 7:24 م



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:16 ص

وقت صلاة الظهر 11:49 ص

وقت صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:58 م

وقت صلاة العشاء 7:13 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:25 ص

وفت صلاة الظهر 11:55 ص

وقت صلاة العصر 23: 3 م

وقت صلاة المغرب 6:04 م

وقت صلاة العشاء 7:17 م

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