مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 رمضان في القاهرة والمحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. تعتبر الصلاة أحد أركان الدين الأساسية، وهي العبادة التي يربط فيها المسلم نفسه بخالقه خمس مرات يوميًا، كما أنها تعبر عن الإيمان الكامل بطاعة الله وتقديره، فقد ورد في الحديث الشريف: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً"، وهذا يجعل الصلاة محورًا رئيسيًا في حياة المسلم.



ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 رمضان 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة اليوم



مواقيت الصلاة في القاهرة 25 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:27 ص

وقت صلاة الظهر 12:02 م

وقت صلاة العصر 30: 3 م

وقت صلاة المغرب 6:10 م

وقت صلاة العشاء 7:27م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 25 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:30 ص

وقت صلاة الظهر 12:06م

وقت صلاة العصر 3:35م

وقت صلاة المغرب 6:14 م

وقت صلاة العشاء 7:33 م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:22ص

وقت صلاة الظهر 11:58 ص

وقت صلاة العصر 3:26 م

وقت صلاة المغرب 6:06 م

وقت صلاة العشاء 7:23 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:17ص

وقت صلاة الظهر 11:49ص

وقت صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:57 م

وقت صلاة العشاء 7:12 م.



مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:26 ص

وقت صلاة الظهر 11:56 ص

وقت صلاة العصر 23: 3م

وقت صلاة المغرب 6:04 م

وقت صلاة العشاء 7:16م

مواقيت الصلاة

والصلاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة في حدث الإسراء والمعراج، وهي تعتبر من أولى العبادات التي فرضت على المسلمين، وإن كانت الصلاة في الإسلام ليست مجرد أداء لحركات جسدية، بل هي اتصال مباشر بين العبد وربه، تهذب الروح وتسمو بالنفس، وقد أكد القرآن الكريم على أهميتها في العديد من آياته، ومنها قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ سورة المؤمنون الآيات1–2، وهذا يؤكد مكانتها العالية في الإسلام.

والصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، وتعد أيضًا معيارًا لسلامة عمل الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، لذا فإن من يولي الصلاة اهتمامًا ويؤديها في وقتها، يحقق النجاح في الدنيا والآخرة.

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