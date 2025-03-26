موعد صلاة الفجر بمحافظات الجمهورية .. مواقيت الصلاة

ينشط محرك البحث جوجل بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول موعد صلاة الفجر ، ومواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما تتيحه الهيئة المصرية العامة للمساحة على موقعها الرسمى ، ويعرض الموجز موعد صلاة الفجر اليوم .

مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

وتحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، في جمهورية مصر العربية، على اتاحة جدول موعد صلاة الفجر مواقيت والصلاة في محافظات مصر، للمواطنين للتعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمسة طوال اليوم.

موعد صلاة الفجر في مصر

موعد صلاة الفجر بمحافظات مصر اليوم الأربعاء 26 مارس القـاهـرة 4:24 ص

الأسكندرية 4:28 ص

طنطــا 4:24 ص

المنصورة 4:22 ص

الزقازيق 4:23 ص

أسيوط 4:28 ص

سوهاج 4:26 ص

بنى سويف 4:26 ص

موعد صلاة الفجر

المنيا 4:28 ص

قنا 4:23 ص

أسوان 4:24 ص

مطروح 4:38 ص

الغردقة 4:17 ص

الخارجة: 4:33 ص

الإسماعيلية : 4:19 ص

دمياط : 4:20 ص

السلوم : 4:47 ص

نويبع 4:12 ص

حلايب : 4:11 ص

موعد صلاة الفجر

موعد صلاة الفجر

شرم الشيخ : 4:15 ص

الفيوم : 4:27 ص

6أكتوبر 4:26 ص

كفر الشيخ : 4:24 ص

الحامول : 4:23 ص

بلطيم : 4:23 ص

طابا : 4:12 ص

مواقيت الصلاة بالمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 في القاهرة والمحافظات في الأيام الأخيرة من شهر رمضان لتباينها بين محافظة وأخرى

مواقيت الصلاة فى القاهرة:

وقت صلاة الفجر 4:59 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 م

موعد صلاة العصر 24: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:52 م

موعد صلاة العشاء 7:09 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 12:13 م

موعد صلاة العصر 3:28 م

موعد صلاة المغرب 5:55 م

موعد صلاة العشاء 7:13 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:47 ص

وقت صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 3:13 م

وقت صلاة المغرب 5:42 م

وقت صلاة العشاء 6:57 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:55 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:20 م

موعد صلاة المغرب 5:48 م

موعد صلاة العشاء 7:05 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:53 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 م

موعد صلاة العصر 21: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء 7:03 م.

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