موعد أذان المغرب اليوم 26 رمضان ومواقيت الصلاة بالمحافظات.. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام عقب الشهادتين، وهي عماد الدين وأساسه، حيث تعرف الصلاة بأهميتها الكبيرة في حياة المسلم.

ويعتبر موعد أذان المغرب اليوم 26 رمضان ومواقيت الصلاة بالمحافظات واجبًا يوميًا وعبادة مستمرة تربط الإنسان بربه، وتغذي أيضاً روحه وتوجهه نحو الخير والصلاح، فمنذ أن فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، حيث أصبحت فرضًا على كل مسلم بالغ عاقل، تؤدي خمس مرات يوميًا في أوقات محددة.

موعد أذان المغرب اليوم 26 رمضان ومواقيت الصلاة بالمحافظات

وهذا ما يناقشه موقع الموجز في هذا التقرير.

موعد أذان المغرب اليوم 26 رمضان ومواقيت الصلاة بالمحافظات

أدعية الصائم وقت المغرب

- قال النبي ﷺ: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» (رواه أبو داود)، وكذلك من الممكن أن يقول الصائم: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي» (رواه ابن ماجه).

- كما جاء عن النبي ﷺ دعاء آخر وهو: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» (رواه أبو داود).

- اللهم أسألك أن تجعل عملنا مقبولًا، وصيامنا مرفوعًا، ودعاءنا مسموعًا، وأن تغفر لنا وتجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع.

- اللهم اكشف غمّتنا وفرج كرّبتنا وأغث لهفتنا وأحفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وعذاب القبر.

- اللهم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربي ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا.

- اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت.

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي.

- اللهم اجعل سعينا فيه مشكورًا، وذنبي مغفورًا، وعملي مقبولًا، وعيبي مستورًا.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الأربعاء

الفجر: 4:42

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:01

العشاء: 7:19

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء

الفجر: 4:46

الظهر: 12:10

العصر: 3:33

المغرب: 6:06

العشاء: 7:24

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء

الفجر: 4:38

الظهر: 12:01

العصر: 3:24

المغرب: 5:57

العشاء: 7:15

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء

الفجر: 4:38

الظهر: 11:58

العصر: 3:22

المغرب: 5:56

العشاء: 7:09

موعد أذان المغرب اليوم 26 رمضان ومواقيت الصلاة بالمحافظات

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