تعرف على حكم زيارة المقابر في أول أيام العيد.. رأي شرعي مستند إلى الأدلة

يحرص الكثير من المسلمين على زيارة المقابر والدعاء لأحبائهم المتوفين في أول أيام عيد الفطر المبارك، مما أثار تساؤلات حول مدى جواز ذلك شرعًا، خاصة وأن العيد يرتبط بالفرح والسرور.

رأي الشرع في زيارة المقابر خلال العيد

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن زيارة القبور مندوب إليها في جميع الأوقات، ولم يُحدد لها الشرع زمنًا معينًا، بل جاءت النصوص مطلقة لتشمل جميع الأوقات، بما في ذلك الأيام المباركة التي يُلتمس فيها مزيد من الفضل والعطاء، مثل أيام العيد, موضحًا أن زيارة المقابر في هذه الأوقات تساهم في استشعار معاني الصلة والبر، كما أنها وسيلة للدعاء بالرحمة والمغفرة للمتوفين.

استشهد المفتي بحديث النبي ﷺ الذي رواه الإمام مسلم وأحمد وغيرهما، إذقال: «زُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ»، مؤكدًا أن تذكر الموت والآخرة من الأمور التي تحث عليها الشريعة، لما فيها من تهذيب للنفس واستحضار لحقيقة الحياة الدنيا.

الرد على القول بكراهة زيارة المقابر في العيد

بيّن علام أن القول بكراهة زيارة المقابر في العيد يستند إلى الاعتقاد بأن العيد زمن فرح، بينما قد تُسبب الزيارة تجديد الأحزان، لكنه أوضح أن هذا الرأي غير دقيق لعدة أسباب:

حكم زيارة المقابر في أول أيام العيد

استدعاء الحزن ليس ممنوعًا بإطلاق: فقد كان النبي ﷺ يحث على تذكر المصائب الماضية لما في ذلك من تهوين على الإنسان وتذكيره بالصبر والاحتساب.

التفرقة بين الحزن المشروع وغير المشروع: الحزن الذي يرافقه التسليم بقضاء الله محمود، أما الاعتراض أو الجزع فهو غير جائز.

زيارة القبور أيام الفرح ليست بدعة: فقد زار النبي ﷺ قبر أمه السيدة آمنة بنت وهب يوم فتح مكة وبعد غزوة تبوك، وهما يومان من أيام النصر والسرور.

الزيارات في الأعياد تعزز الصلة والبر: فالأعياد مواسم يجتمع فيها الناس، وعندما يفقد أحدهم قريبًا، يصبح قبره أحب الأماكن إليه، مما يجعل زيارته سببًا للراحة والسكينة لا الحزن والأسى.

ضوابط زيارة المقابر في العيد

شدد المفتي على ضرورة الالتزام بآداب الزيارة، حيث يجب تجنب إثارة الأحزان عمدًا أو التلفظ بألفاظ الجاهلية التي تعبر عن الاعتراض على قضاء الله، مع ضرورة الاكتفاء بالدعاء والاستغفار للمتوفين.

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