احذرِ الوجبات السريعة في العيد.. مخاطر خفية تهدد صحة طفلك

الوجبات السريعة.. تلجأ بعض الأمهات إلى تقديم الوجبات السريعة لأطفالهن، خاصة في الأعياد والمناسبات، باعتبارها خيارًا سريعًا ومحببًا للصغار، إلا أن هذا النمط الغذائي قد يترتب عليه أضرار صحية خطيرة تؤثر على نمو الطفل وصحته العامة.

ويستعرض الموجز فيما يلي أبرز المخاطر الناجمة عن الإفراط في تناول الوجبات السريعة وفقًا لما أشار إليه موقع "Medical News Today".

الوجبات السريعة

1- السمنة وزيادة الوزن



تتميز الوجبات السريعة باحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية، فضلًا عن الدهون المشبعة والسكريات المضافة، ومع تكرار تناولها يزداد خطر الإصابة بالسمنة لدى الأطفال، ما يعرضهم لاحقًا لأمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.

2- تأثير سلبي على النمو والتطور



تعتمد عملية النمو السليم للأطفال على توافر العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات، المعادن، البروتينات، والألياف، إلا أن معظم الوجبات السريعة تفتقر إلى هذه العناصر المهمة، ما قد يؤدي إلى تباطؤ في النمو البدني والعقلي، وتأثير سلبي على تطور الدماغ ووظائفه الحيوية.

3- ضعف التركيز والانتباه



أظهرت دراسات عدة أن تناول الأطعمة السريعة بكثرة يمكن أن يؤثر على القدرات الإدراكية للأطفال، حيث يؤدي إلى انخفاض مستوى التركيز والانتباه.

ويعود ذلك إلى احتوائها على مواد مضافة مثل المحليات الصناعية والدهون غير الصحية التي قد تؤثر على وظائف الدماغ، ما يجعل الأطفال أقل قدرة على الاستيعاب وأبطأ في الاستجابة للمثيرات الخارجية.

4- زيادة خطر تسوس الأسنان



تحتوي الوجبات السريعة، وخاصة المشروبات الغازية والحلويات المصنعة، على كميات كبيرة من السكر، ما يعزز تكوّن البكتيريا الضارة في الفم ويزيد من فرص الإصابة بتسوس الأسنان وتآكل المينا.

وينصح أطباء الأسنان بتقليل استهلاك هذه الأطعمة للحفاظ على صحة الفم والأسنان لدى الأطفال.

5- اضطرابات الجهاز الهضمي



قد يعاني الأطفال الذين يعتمدون على الوجبات السريعة من مشكلات هضمية متعددة، مثل الإمساك، الانتفاخ، وعسر الهضم.

ويرجع ذلك إلى افتقار هذه الأطعمة للألياف الغذائية الضرورية لصحة الجهاز الهضمي، ما يجعل عملية الهضم غير منتظمة، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث آلام مزعجة تستلزم التدخل الطبي أحيانًا.

الوجبات السريعة

نصيحة أخيرة للأمهات



لضمان صحة الأطفال ونموهم السليم، يُفضل الحد من تناول الوجبات السريعة قدر الإمكان واستبدالها بأطعمة صحية غنية بالعناصر الغذائية المفيدة، مثل الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية.

كما يُنصح بتشجيع الأطفال على شرب الماء بدلاً من المشروبات الغازية، وممارسة النشاط البدني بانتظام لتعزيز الصحة العامة.

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