بعد الإفراط في تناول كحك العيد.. إليك الحل لاستعادة توازن جسمك

كحك العيد.. مع حلول الأعياد، يزداد الإقبال على تناول الكحك والحلويات التقليدية، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل عسر الهضم وزيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم؛ ولتفادي هذه الأضرار، قدم خبير التغذية الدكتور خلدون الحوراني مجموعة من النصائح التي تساعد على تقليل التأثيرات السلبية للإفراط في تناول كحك العيد، والتي يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

كحك العيد

1. مشروب الليمون الدافئ لتنشيط الهضم

يُعدّ الماء الدافئ مع عصير الليمون من أفضل الطرق لبدء اليوم بعد تناول كميات كبيرة من الحلويات وكحك العيد.

فبفضل احتوائه على حمض الستريك، يساعد عصير الليمون على تحفيز الجهاز الهضمي، وتعزيز إفراز العصارات الهاضمة، ما يسهم في تحسين عملية الهضم.

كما يعمل على طرد السموم من الجسم، ما يساهم في الشعور بالنشاط والخفة بعد وجبات دسمة.

2. الشاي الأخضر لدعم وظائف الكبد

يُعرف الشاي الأخضر بفوائده الصحية العديدة، ومن أبرزها قدرته على دعم وظائف الكبد، الذي يُعتبر العضو الأساسي في تصفية السموم من الجسم.

يساعد تناول الشاي الأخضر بانتظام على تعزيز عملية الأيض، والتخلص من المواد الضارة التي قد تتراكم نتيجة تناول كميات كبيرة من السكريات والدهون.

لذا، يُنصح بتناول كوب أو كوبين يوميًا للمساعدة في تنظيف الجسم وتعزيز الصحة العامة.

3. خل التفاح لتحفيز الإنزيمات الهاضمة

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، الذي يساعد في تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية والصفراء، ما يسهل عملية هضم الدهون والسكريات ويمنع الشعور بالانتفاخ بعد تناول الحلويات وكحك العيد.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ وشربه قبل الوجبات الرئيسية لتعزيز التمثيل الغذائي وتحسين الهضم.

4. عصائر الفواكه والخضروات لتجنب أثر الإفراط بتناول كحك العيد

تُعدّ العصائر الطازجة من الفواكه والخضروات خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يرغبون في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكريات وكحك العيد، إذ تحتوي هذه العصائر على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي تدعم جهاز المناعة وتعزز صحة الكبد.

كما تساهم الألياف الموجودة في الفواكه والخضروات في تحسين حركة الأمعاء، ما يساعد في التخلص من السموم ومنح الجسم شعورًا بالحيوية والنشاط.

كحك العيد

نصائح إضافية للحفاظ على التوازن الغذائي بعد العيد

إلى جانب هذه المشروبات المفيدة، يُنصح بممارسة النشاط البدني بانتظام، وتناول كميات معتدلة من الطعام، والتركيز على الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات للحفاظ على توازن صحي في الجسم بعد فترة الإفراط في تناول كحك العيد.

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