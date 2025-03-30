قبل عيد الفطر .. تعرفي على فوائد ماسك البابايا للبشرة وطرق تحضيره

مع حلول عيد الفطر المبارك، تبحث الكثير من الفتيات عن وصفات طبيعية لإشراقة ونضارة البشرة، وفيما يلي إليك أهم وصفات الزبادي والبابايا لعمل ماسكات طبيعية في المنزل بكل سهولة، وفوائده الصحية للبشرة،

فوائد قناع الزبادي والبابايا للبشرة:

يعد المزيج بين الزبادي والبابايا من الأقنعة المغذية والمفيدة للبشرة، حيث أنها غنية بفيتامين ومضادات الأكسدة، يحتوي ماسك البابايا على إنزيم يسمي البابين وهو يعمل علي إزالة خلايا الجلد الميتة بلطف، مما يمنح البشرة أكثر إشراقة ونضارة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية، منها فيتامين سي الذي يوحد لون الجلد، أما الزبادي فهو يحتوي على حمض اللاكتيك، الذي يعتبر مقشر ومرطب لطيف للبشرة، ويعرض الموجز أهم الطرق السهلة والبسيطة لاستخدام قناع البابايا والزبادي للبشرة:

ماسك البابايا

ماسك البابايا والزبادي لإشراقة البشرة:

المكونات:

1 ملعقة من مهروس البابايا

1 ملعقة من الزبادي

طريقة التحضير:

قومي بخلط الزبادي مع البابايا، حتى تحصلي على عجينة ناعمة، ثم ضعي الخليط بالتساوي علي وجهك ورقبتك، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

ماسك البابايا والزبادي والعسل لترطيب وتغذية البشرة الجافة والباهتة:

المكونات:

1ملعقة من الزبادي

بابايا مهروسة

1 ملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات معا، حتى تتجانس سويا، ثم ضعيها على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر.

ماسك الكركم والبابايا لتفتيح البشرة:

1 2 ملعقة صغيرة من الكركم

مهروس البابايا

1ملعقة من الزبادي

طريقة التحضير :

اخلطي كل المكونات سويا، وقلبيهم جيدًا، ثم ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم يشطف بالماء الفاتر حتى يختفي آثار الكركم، وضعي مرطبك المفضل.

ماسك البابايا

ماسك البابايا والشوفان لتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من الزبادي

1 ملعقة من الشوفان الناعم

1ملعقة من مهروس البابايا

طريقة التحضير:

قومي بخلط جميع ما سبق، وقلبيهم جيدًا، ثم ضعيه على بشرتك ودلكي بحركات دائرية لمدة 15 دقيقة، ثم يشطف بالماء الفاتر.

ماسك البابايا والليمون لعلاج البقع الداكنة وتفتيح لون البشرة:

1 2 ملعقة من عصير الليمون

1ملعقة من مهروس البابايا

1 ملعقة من الزبادي

طريقة التحضير:

قومي بخلط البابايا المهروسة مع الزبادي وبضع قطرات من عصير الليمون، ثم ضعي الماسك على وجهك ، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم يشطف بالماء الفاتر، ثم ضعي كريم مرطب خفيف على البشرة.

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