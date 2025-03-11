أفضل وصفة طبيعية لترطيب وتنعيم الشعر بفعالية خلال أيام قليلة

يتم البحث من قبل العديد من السيدات عن وصفة فعاله لترطيب وتنعيم الشعر خلال أيام قليلة حيث يرى الأغلبية أن جمال الشعر الحقيقي يكون في طوله ونعومته، لذلك يتم اللجوء إلى الكثير من الطرق من أجل تنعيمه، وهذا ما يتناوله الموجز، خلال السطور التالية.

وصفة فعاله لترطيب وتنعيم الشعر

هناك الكثير من الطرق والوصفات التي يمكن اللجوء إليها من أجل تنعيم الشعر وترطيبه في وقت سريع والتي من بينها الطرق الكيميائية التي تكون سريعة ودائمة لكنها مكلفة، ومن بينها:

الكيرياتين.

التمليس الكيميائي.

التمليس الياباني “إعادة الترطيب الحراري”.

علاج الشعر” إعادة هيكلة روابط الشعر”.

خلطات تنعيم الشعر

من خلال التعرف على وصفة فعاله لترطيب وتنعيم الشعر في أيام قليلة يمكن اللجوء إلى بعض الوصفات الطبيعية التي تساهم في الحصول على شعر حريري وناعم ومن بينها:

خلطة هلام الصبار لتنعم الشعر

تعتبر خلطة هلام الصبار خلطة سريعة وفعالة حيث إنها ترطب ترطيبًا عميقًا ويتم عملها على النحو التالي:

يتم خلط ملعقتين من هلام الصبار وملعقة صغيرة من العسل وزيت الزيتون على شعر مبلل ويتم جعل الخليط متخللًا الشعر من خلال استخدام اليدين.

يتم ترك المزيج على الشعر لمدة ثلاثين دقيقة فقط.

يتم غسل الشعر بعد ذلك.

خلطات تنعيم الشعر

خلطة الحلبة لتنعم الشعر

الحلبة تعمل على إضافة لمعان للشعر مع التغذية والترطيب وعلاج مشاكل الشعر ويتم تحضيرها من خلال التالي:

يتم نقع أربعة ملاعق كبيرة من بذور الحلبة في الحليب الساخن لمدة ساعة.

تُطحن البذور مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وملعقتين من لبن الزبادي.

يتم شطف الشعر بالماء الدافئ ثم يتم وضع الماسك ويتُرك لمدة ثلاثين دقيقة.

يتم شطف الشعر بالماء البارد بعد ذلك.

يتم تكرار الطريقة من مرتين إلى ثلاثة مرات خلال الأسبوع من أجل الحصول على شعر ناعم وكثيف.

علاج الزيوت الساخنة

ومن طرق التنعيم الاعتماد على الزيوت الطبيعية مثل زيت الخروع، زيت الزيتون، وزيت اللوز، ويتم استخدامها كالتالي:

يتم وضع أربعة ملاعق من الزيوت التي تم ذكرها سابقًا في مقلاة إلى أن يصبح دافئًا عند لمسه ولا يكون ساخنًا من أجل ألا يسبب الحروق.

يتم سكب الزيت الدافئ على الشعر.

تُدلك فروة الرأس والجذور بالأصابع.

يتم تغطية الشعر كاملًا بالزيت ثم يتم استخدام قبعة الاستحمام من أجل تغطية الشعر.

يتم لف منشفة ساخنة فوق قبعة الاستحمام ثم تُترك لمدة عشر دقائق.

يتم شطف الزيت ثم يتم غسل الشعر كالمعتاد.

اقرأ أيضًا:

طريقة عمل ماسك العسل والقرفة للتخلص من حب الشباب بسهولة

الكمثرى في رمضان 2025.. فاكهة سحرية لتحسين الهضم ومكافحة الإمساك