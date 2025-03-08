تساقط الشعر بسبب الغدة الدرقية .. متى يعود للنمو مجددًا؟

هل ينمو الشعر المتساقط من الجذور بالفعل؟ وكم يحتاج الشعر من الوقت للنمو ثانية؟.. تلك الأسئلة تطرح بشكل مكثف من قبل العديد من النساء وعدد قليل من الرجال ممن يعانون مشكلة تساقط الشعر بكثافة من الجذور.

يعتبر تساقط الشعر من المشاكل الشائعة والمؤرقة لمختلف الأشخاص وتثير خوفهم حيال إمكانية نمو الشعر مرة أخرى إذا كان قد سقط من جذوره، وهذا ما يتناوله الموجز، خلال التالي.

هل ينمو الشعر المتساقط من الجذور بالفعل

الإجابة عن سؤال هل ينمو الشعر المتساقط من الجذور بالفعل هي نعم، حيث إن الشعر يعود للنمو مرة أخرى بعد سقوطه من الجذور ولكن ذلك يكون في الحالات غير المرضية، لأن تساقط الشعر عادةً ما يحدث نتيجة نمو شعر جديد أسفله يدفعه للخارج لكي يسقط وهذا النوع من السقوط يدل على ظهور شعر جديد.

تحديد السبب الأساسي لـ تساقط الشعر يساعد في معرفة الشخص هل الشعر سينمو مرة ثانية أم لا، ولا يمكن الكشف عن ذلك إلا من خلال إجراء بعض تحاليل الدم والفحوصات الطبية، وإذا كان التساقط ناتج عن نقص الحديد فيمكن علاج المشكلة باستخدام مكملات الحديد، وإذا كان نتاجًا لاستخدام دواء معين فقد يوصي الطبيب بوقفه.

الفترة المستغرقة لنمو الشعر مرة أخرى

إن الفترة التي يحتاج إليها الشعر ليعاود نموه مرة أخرى تختلف وفقًا لسبب التساقط كالآتي:

تساقط الشعر بسبب الصدفية

الإصابة بالصدفية من أسباب تساقط الشعر ولكن بشكل مؤقت، ويبدأ الشعر في النمو مرة أخرى بعد العلاج والتوقف عن حك فروة الرأس.

تساقط الشعر

تساقط الشعر بسبب اضطراب الغدة الدرقية

الحالات التي تعاني من قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية تعاني من تساقط الشعر، ويعود في النمو مرة أخرى بعد العلاج وتنظيم إفرازات الغدة.

تساقط الشعر بسبب نقص المغذيات

عدم اكتفاء الجسم من الزنك أو الحديد من أسباب سقوط الشعر، وهنا يعود الشعر للنمو مرة أخرى بعد استخدام المكملات الغذائية اللازمة.

تساقط الشعر بسبب التقلب الهرموني

التغيرات الهرمونية لدى الجنسين التي تحدث بشكل مؤقت تؤدي لتساقط الشعر وعودة نموه مرة أخرى ولكن غير معروف بعد أي فترة.

تساقط الشعر

تساقط الشعر بسب بالثعلبة

الثعلبة تؤدي إلى سقوط الشعر في مناطق متفرقة من الرأس بشكل واضح بحيث يظهر منه الجلد وقد يمتد ويشمل الذراعين والحاجبين والرموش، ويعود الشعر للنمو في هذه المناطق مرة أخرى بعد العلاج ولكنه قد يتساقط مرة أخرى.

نصائح للوقاية من تساقط الشعر

فيما يلي نصائح متفرقة للحد والوقاية من تساقط الشعر:

ترك الشعر يجف بعد الغسيل.

اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على المعادن والفيتامينات اللازمة.

الرجوع إلى الطبيب قبل تناول مكملات غذائية مثل الحديد وحمض الفوليك.

البعد عن الحرارة المرتفعة والمواد الكيميائية.

عدم تسريح الشعر على شكل ضفائر مشدودة أو ذيل حصان.

التقليل من استخدام مجفف الشعر بالحرارة.

البعد عن التوتر والضغوطات.

ترك التدخين.

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