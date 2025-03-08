السمنة في رمضان.. أسباب زيادتها وكيفية التخلص من دهون الخصر بفعالية

تُعد السمنة واحدة من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، وتزداد معدلات الإصابة بها خلال شهر رمضان نتيجة بعض العادات الغذائية غير الصحية، والتي تؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم.

وفي هذا السياق، تقدم الدكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية، مجموعة من النصائح التي تساعد في التخلص من دهون الخصر خلال الشهر الفضيل، والتي يستعرضها الموجز فيما يلي:

طرق فعالة لحرق دهون الخصر في رمضان

تمارين التنفس وشفط البطن



ممارسة تمارين التنفس مع شفط البطن بانتظام لمدة لا تقل عن 5 دقائق يوميًا، خاصة أثناء تحضير الطعام، يمكن أن تعزز معدلات الحرق، وهو ما يُعد وسيلة فعالة للسيدات خلال الصيام.

المشي بعد الإفطار



يعد المشي لمدة 20 إلى 30 دقيقة بعد تناول وجبة الإفطار طريقة ممتازة لتحفيز الجسم على حرق الدهون، خاصة في منطقة الخصر.

شرب كميات كافية من الماء:

يساعد الإكثار من شرب الماء بعد الإفطار، لا سيما مع ممارسة الرياضة، على تحسين عملية الأيض وزيادة معدل حرق الدهون.

التحكم في كميات الطعام



تجنب الإفراط في تناول الطعام، خصوصًا الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل المقليات، يمكن أن يسهم في الوقاية من زيادة الوزن. كما يُنصح بمنح الجهاز الهضمي فترة راحة لا تقل عن ثلاث ساعات بعد الإفطار لتحسين عملية الهضم وتقليل فرص تراكم الدهون.

التقليل من استهلاك السكريات



الحلويات الرمضانية مثل الكنافة والقطائف قد تؤدي إلى زيادة الدهون في الجسم، لذا من الأفضل الحد من تناولها أو استبدالها بخيارات صحية للمساهمة في حرق دهون الخصر.

باتباع هذه الإرشادات البسيطة، يمكن الاستمتاع بشهر رمضان دون اكتساب وزن زائد، مع تعزيز الصحة واللياقة البدنية.

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