أيّهما أولى صيام الست من شوال أم قضاء أيام رمضان؟.. دار الإفتاء توضح

صيام الست من شوال.. مع انتهاء شهر رمضان المبارك، يتساءل الكثيرون عن الأولوية بين صيام ستة أيام من شوال وقضاء الأيام الفائتة من رمضان.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز في التقرير التالي حكم الشرع حول أولية صيام الست من شوال أم قضاء أيام رمضان ، وفق ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، وأفضلية كل من الصيامين وأيهما يجب البدء به أولًا.

صيام الست من شوال

أيّهما أولى صيام الست من شوال أم قضاء أيام رمضان؟

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن هذا السؤال في فتوى مسجلة عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، وأوضح الشيخ أن من أفطر في رمضان ويرغب في الجمع بين قضاء الأيام الفائتة وصيام الستة من شوال، فإن الأفضل هو الفصل بينهما، حيث إن أداء القضاء أولًا يعد أكثر ثوابًا من الجمع بين النيتين.

وأضاف أن المرأة التي عليها قضاء من رمضان، فمن الأفضل أن تبدأ بقضاء ما فاتها من الصيام، ثم تتبع ذلك بصيام الست من شوال، وأشار إلى أنه في حال تعذر ذلك، ورغبت في الجمع بين القضاء وصيام الستة، فقد أجاز الفقهاء ذلك، على أن تكون نيتها قضاء الأيام الفائتة من رمضان وليس صيام الست من شوال، لأن هذه الأخيرة لا تُغني عن القضاء، لكنها تمنح ثوابًا إضافيًا لمن صامها في شهر شوال.

صيام الست من شوال

حكم نية الصيام

فيما يتعلق بنية الصيام، سواء لقضاء أيام رمضان أو لصيام الست من شوال أو الجمع بينهما، ترى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن الأفضل هو إفراد نية القضاء عن نية صيام الست من شوال، وذلك خروجًا من الخلاف الفقهي، حيث يُستحب للمسلم اختيار الرأي الذي لا يثير جدلًا فقهيًا.

وأوضحت اللجنة أنه لمن أراد البدء بصيام القضاء، اقتداءً بقول الله تعالى: {وعجلت إليك رب لترضى}، فلا بأس في ذلك، ومن فضّل البدء بصيام الست من شوال نظرًا لأن وقتها محدود، بينما وقت القضاء موسّع، فله ذلك أيضًا، أما من أراد الجمع بين النيتين، فقد أباح بعض الفقهاء ذلك، ولا حرج في اتباع هذا الرأي، نظرًا لأن الأمور المختلف فيها لا يُنكر فيها على من أخذ بأحد الآراء الفقهية المعتمدة.

صيام الست من شوال

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