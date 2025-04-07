الإفتاء ترد على دعوات الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي

دعوات الجهاد المسلح.. أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موقفها من الدعوات التي طالبت بوجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة هذه الدعوات غير مسؤولة وناقشت أبعادها الشرعية والفقهية بناءً على مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويستعرض الموجز تفاصيل بيان دار الإفتاء حول دعوات الجهاد المسلح على النحو الآتي:

مفهوم الجهاد في الشريعة الإسلامية

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الجهاد هو مفهوم شرعي دقيق، وله شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة في الشريعة الإسلامية.

وأشارت إلى أنه لا يحق لأي جماعة أو جهة أن تتصدر للإفتاء بشأن الجهاد وتوجيه الدعوات لمثل هذه الأمور الحساسة بما يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية، حيث يمكن أن يعرض أمن المجتمعات الإسلامية للخطر.

الإفتاء: دعم الشعب الفلسطيني واجب شرعي ولكن بحذر

أوضحت دار الإفتاء أن دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة هو واجب شرعي وإنساني، لكنه يجب أن يكون ضمن إطار يحقق المصلحة الفلسطينية دون أن يكون مدفوعًا بأجندات أو مغامرات قد تؤدي إلى مزيد من الخراب والتهجير للفلسطينيين.

التصعيد ضد الفلسطينيين

من الذي يقرر الجهاد أو الحرب؟

أشارت دار الإفتاء إلى أن الشريعة الإسلامية تُشدد على أن الجهاد وقرار الحرب لا يتم إلا تحت راية الدولة الشرعية والقيادة السياسية، لذلك، فإن الدعوات الصادرة عن كيانات أو اتحادات لا تملك السلطة الشرعية تعتبر مخالفة لأحكام الشريعة، وتؤدي إلى الفوضى والاضطراب في الأمة.

وأوضحت دار الإفتاء أن الدعوات إلى الجهاد المسلح دون مراعاة الواقع السياسي والعسكري والاقتصادي للأمة تعد دعوات غير مسؤولة، فقد حثت الشريعة الإسلامية على تقدير المصالح والمفاسد واتخاذ القرارات بما يخدم المصلحة العامة ويجنب الأمة الأضرار الجسيمة.

الجهاد ضد إسرائيل

الدعوة للجهاد يجب أن تبدأ من المتصدرين

أكدت دار الإفتاء أن من يدعو للجهاد يجب عليه أن يتقدم الصفوف بنفسه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، بدلًا من إثارة العواطف وتحميل الآخرين تبعات تلك الدعوات.

الدعوة للعمل من أجل إيقاف التصعيد ومنع التهجير

في الختام، شددت دار الإفتاء المصرية على ضرورة أن تتجه جهود الأمة الإسلامية نحو العمل الجاد من أجل إيقاف التصعيد ومنع التهجير، بدلاً من الدفع نحو مغامرات غير محسوبة تؤدي إلى تعميق الأزمة وزيادة معاناة الفلسطينيين.

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