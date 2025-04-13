حكم الصلاة على الميت المدين وكيفية التعامل مع ديونه.. الافتاء توضح

حكم الصلاة على ميت مديون؟.. يثار سؤال هام حول حكم الصلاة على ميت مديون، هل يمنع ذلك بسبب الدين الذي عليه؟ هذا الموضوع يشغل بال العديد من المسلمين الذين يرغبون في معرفة رأي الشرع حول الصلاة على الميت المدين، خاصة في ظل الظروف التي قد لا تتيح تسديد الديون قبل الوفاة. وفقًا للفتاوى الإسلامية، يمكن الصلاة على الميت المدين مع السعي جاهدين لتسديد ديونه من تركته أو من قبل الورثة.

في هذه التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي الرأي الشرعي حول حكم الصلاة على ميت مديون وكيفية التعامل مع ديونه وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

حكم الصلاة على ميت مديون؟

حكم الصلاة على ميت مديون؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين، حيث ذكر في بعض كتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على من مات وعليه دين. والسؤال هنا: هل الصلاة على الميت المدين حرام؟.

أجابت دار الإفتاء أن الصلاة على الميت فرض كفاية، ولا يوجد فارق بين أن يكون الميت مدينًا أو غير مدين، وما ورد في الحديث عن توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الميت المدين، كان بهدف حث المسلمين على سرعة سداد دين المتوفى، وتنبيهًا على أهمية الدَّين وضرورة تسديده أثناء حياة المدين، وليس لأن الصلاة على الميت المدين غير مشروعة، كما أن الحديث في هذا الشأن منسوخ.

حكم الصلاة على ميت مديون؟

هل يجوز الصلاة على الميت إذا كان عليه دين؟

وأكدت دار الإفتاء أن صلاة الجنازة فرض كفاية، فإذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم بها أحد أثم الجميع. كما حث الإسلام على صلاة الجنازة واعتبرها من حقوق المسلم على أخيه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان"، وأوضح العلماء أن الأجر يزداد إذا حضر المسلم الجنازة حتى دفن الميت.

ومن هنا، يستفاد أن الصلاة على الميت المدين أمر مشروع، ويجب على المسلمين السعي لسداد ديون المتوفى إذا كان لديهم القدرة على ذلك.

حكم الصلاة على ميت مديون؟

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