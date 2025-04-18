أسعار الذهب بعد خفض الفائدة.. اعرف المعدن الأصفر بكام؟

في خطوة مؤثرة على الأسواق المالية، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الفيدرالي) خفض أسعار الفائدة في اجتماعاته الأخيرة، مما أدى إلى تأثيرات كبيرة على العديد من الأسواق المالية، وخاصة سوق الذهب، ويُعتبر الذهب من أبرز الأصول التي تتأثر بشكل مباشر بقرارات الفائدة، إذ يعتبره المستثمرون ملاذًا آمنًا في ظل انخفاض العوائد على الأصول الأخرى مثل السندات.

ويعرض لكم الموجز اسعار الذهب بعد خفض الفائدة.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بعد خفض الفائدة

بعد قرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، شهدت أسعار الذهب العالمية زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت الأونصة إلى مستويات غير مسبوقة، لتسجل أعلى مستوياتها في عدة سنوات، ويشير الخبراء إلى أن انخفاض الفائدة يقلل من العوائد التي تقدمها الأصول الأخرى، مثل السندات، مما يعزز من جاذبية الذهب كاستثمار آمن. وفي نفس الوقت، أدى ضعف الدولار الأمريكي إلى زيادة الطلب على الذهب.

اسعار الذهب بعد خفض الفائدة

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 عند 3180 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 نحو 4088 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4770 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 عند 5451 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب نحو 38160 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

عوامل أخرى تؤثر في أسعار الذهب

يُذكر أن قرار الفيدرالي لم يكن العامل الوحيد في ارتفاع الأسعار. هناك أيضًا عوامل جيوسياسية واقتصادية تؤثر بشكل كبير في حركة أسواق الذهب.

فالتوترات السياسية والاقتصادية العالمية تساهم في زيادة الطلب على المعدن النفيس كأداة للتحوط ضد المخاطر.

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