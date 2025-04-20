المعدن الأصفر .. سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 20-4-2025 في مصر

واصل سعر الذهب اليوم الأحد 20-4-2025، ارتفاعه داخل الأسواق ومحالات الساعة المنتشرة بجميع المحافظات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4785 جنيها للشراء، مقابل 4765 جنيها للبيع، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب اليوم

ويأتي صعود سعر الذهب اليوم وسط زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، مما انعكس على أسعار المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهبية داخل الأسواق المصرية.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويحرص الموجز على تقديم خدمة متابعة أسعار الذهب لحظة بلحظة ونشرها للمتابعين، وفقا للأرقام الرسمية التي تعلنها شعبة الذهب، وقد سجل سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025 الأرقام التالية:

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 24 نحو 5469 جنيهًا للشراء، بينما سجل للبيع نحو 5446 جنيهًا دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4785 جنيها للشراء، مقابل 4765 جنيها للبيع، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4101 جنيها للشراء، بينما سجل للبيع 4084 جنيها، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

تداول سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3190 جنيها للشراء، بينما سجل للبيع 3176 جنيها، دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد بداية التعاملات الصباحية نحو 38 ألفا و280 جنيها للشراء، و38 ألفا و260 جنيها للبيع.

ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم

ارتفع سعر سبائك الذهب في مصر اليوم الأحد 20-4-2025 على آخر تحرك لها بالتزامن مع قفزة المعدن الأصفر بجميع أعيرته أمس السبت، وسجلت سبيكة 5 جرام قيمة 27882.85 جنيها، وجاءت التفاصيل كالتالي.

سعر سبائك الذهب اليوم

جاءت أسعار السبائك الذهبية كما أفادت بها «BTC» كالتالي:

سبيكة 50 جراما: 278478.50 جنيها.

أونصة الذهب (31.1 جرام): 173276.53 جنيها.

سبيكة 20 جراما: 111471.40 جنيه.

سبيكة 10 جرامات: 55755.70 جنيها.

سبيكة 5 جرامات: 27882.85 جنيها.

سبيكة 2.5 جرام: 14024.42 جنيها.

سبيكة 1 جرام: 5684.57 جنيها.

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