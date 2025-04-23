التراجع يخيم على أسعار العملات اليوم الأربعاء بختام التعاملات

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعًا ملحوظًا اليوم في ختام تعاملات البنوك المصرية، متأثرة بعدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية.

وسجلت أسعار العملات اليوم الرئيسية، مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، انخفاضًا أمام الجنيه المصري، وسط تحسن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي واستقرار ميزان المدفوعات.

أسعار العملات اليوم

ويرجع الخبراء هذا التراجع إلى زيادة المعروض من أسعار العملات اليوم الأجنبية، مدفوعًا بتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن استقرار أداء القطاع المصرفي، كما لعبت السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري دورًا في تحقيق توازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، مما ساهم في دعم قوة الجنيه.

ويتابع المستثمرون والتجار تطورات أسعار العملات يوميًا، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة الاستيراد والتصدير، وأسعار السلع في الأسواق المحلية.

ويعزز تراجع أسعار العملات اليوم من توقعات بانخفاض تكاليف بعض المنتجات المستوردة، مما قد ينعكس إيجابيًا على معدلات التضخم.

وخلال السطور التالية، الموجز يعرض لكم أسعار العملات اليوم الأربعاء الموافق 23 إبريل 2025 في البنوك الذي شهد تراجعًا مقابل الجنيه، بمستهل التعاملات بحسب شاشات التداول المعلنة بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل السوق المصرفية.

سعر الدولار اليوم

نزل سعر الدولار الأمريكي، شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.88 جنيه، وسعر البيع 51.02 جنيه.

سعر اليورو اليوم

وهبط سعر صرف اليورو، إذ سجل الشراء 58.08 جنيه، والبيع عند 58.26 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

وتراجع مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.56 جنيه، والبيع عند 13.60 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.85 جنيه، والبيع عند 13.89 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ونزل سعر الدينار الكويتي، اليوم، إذ سجل الشراء عند 166.15 جنيه، فيما جاء البيع 166.66 جنيه.

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