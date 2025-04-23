تراجع سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك

سعر الدولار الآن.. شهدت العملة الخضراء تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23-4-2025، وسط ترقب الأسواق لمستجدات المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي.

ويأتي انخفاض سعر الدولار الآن المحدود بعد فترة من الاستقرار النسبي التي سادت سوق الصرف في الآونة الأخيرة، مما يعكس توازنًا هشًا بين العرض والطلب على العملة الأجنبية داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار الآن

وبحسب ما أعلنته البنوك العاملة في السوق المصري، فقد سجل سعر الدولار الآن انخفاضًا طفيفًا بلغ قرشًا إلى قرشين في عدد من البنوك، بينما استقر في بنوك أخرى دون تغيير يُذكر، ويُعزى هذا التحرك المحدود في سعر الدولار الآن إلى عوامل متعددة، من أبرزها التحسن النسبي في موارد النقد الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين من الخارج، إلى جانب استقرار الصادرات في بعض القطاعات الحيوية.

ويترقب المتعاملون في سوق المال التطورات القادمة على صعيد السياسة النقدية، سواء محليًا من خلال قرارات البنك المركزي المصري، أو خارجيًا عبر توجهات الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة، والتي تؤثر بدورها على حركة رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية في الأسواق الناشئة.

ويظل سعر الدولار الآن عنصرًا محوريًا في تحديد مسار الأسعار داخل السوق المصرية، لما له من تأثير مباشر على تكلفة الاستيراد، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصل له سعر الدولار الآن بعد تراجعه بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23 إبريل 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.92 جنيه للشراء، ونحو 51.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ونزل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.92 جنيه للشراء، ونحو 51.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وهبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.90 جنيه للشراء، ونحو 51.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وانخفض سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.90 جنيه للشراء، ونحو 51.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وهبط سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.90 جنيه للشراء، ونحو 51.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.90 جنيه للشراء، ونحو 51.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

ونزل سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.92 جنيه للشراء، ونحو 51.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وهبط سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.87 جنيه للشراء، ونحو 50.97 جنيه للبيع.

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