الشهادة البلاتينية المتغيرة.. تزامنًا مع قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة، يتزايد اهتمام المواطنين والمستثمرين بالبحث عن أفضل وسائل استثمار آمنة تحقق لهم عائدًا مجزيًا.

وتأتي شهادات الادخار في مقدمة هذه الخيارات ومنها الشهادة البلاتينية المتغيرة، خاصة تلك التي يطرحها البنك الأهلي المصري، لما يتمتع به من ثقة كبيرة وتاريخ طويل في تقديم منتجات مصرفية تناسب مختلف الاحتياجات.

الشهادة البلاتينية المتغيرة

الموجز يعرض مزايا الشهادة البلاتينية المتغيرة من البنك الأهلي بعد خفض سعر العائد عبر السطور التالية.

ويُعد البنك الأهلي من أبرز البنوك التي تقدم شهادات ادخار متنوعة من حيث مدة الربط، ودورية صرف العائد، ونسبة الفائدة، بما يلبي تطلعات العملاء الباحثين عن الأمان المالي وعوائد ثابتة.

وفي هذا السياق، نرصد لكم في السطور التالية أفضل شهادات ادخار البنك الأهلي 2025، ومنها الشهادة البلاتينية المتغيرة من حيث أعلى عائد سنوي، ومدد الشهادات المتاحة، وشروط الاكتتاب، ومميزات كل شهادة، لمساعدتكم على اتخاذ القرار الأمثل بما يتوافق مع أهدافكم المالية واستثماراتكم المستقبلية.

وخفض البنك الأهلى المصرى العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية المتغيرة بنسبة 2.25% ليصل إلى 25.25% بدلاً من 27.5% وذلك بعدما قرر البنك المركزي الخميس الماضى خفض الفائدة 2.25% لتصل إلى 25% للإيداع 26%.

الاقتراض

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقا و التعليمات السارية.

يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

الاسترداد

لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

فائدة الشهادة الثلاثية البلاتينية المتغيرة

وخفض بنك مصر العائد على بعض الأوعية الادخارية لديه، مثل شهادة يومياتى وحسابى سوبر كاش والمعاشات ليتراوح العائد بين 15.75% و20.25% لحساب سوبر كاش توفير ووفقا لشرائح الحساب.

وأعلن بنك مصر قبل أيام أن لجنة الأصول والخصوم (الألكو) ستعقد اجتماعها الأسبوع الجارى للنظر في أسعار العائد على شهادات الادخار، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعها يوم الخميس الماضى.

خفض سعر الفائدة

وسبق أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

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