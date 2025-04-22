أسعار فائدة شهادات البنك الاهلي بعد خفض الفائدة .. تفاصيل

أسعار فائدة شهادات البنك الاهلي، من الكلمات البحرية التي تصدرت التريند، نتيجة كثرة بحث عملاء البنك الأهلي عن أعلى شهادات بعد قرار البنك المركزي المصري بشأن خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 5 سنوات (منذ 2020)، بعد تثبيت لـ 7 مرات متتالية.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي باجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%، ويكشف الموجز مصير أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري.

شهادات البنك الأهلي

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري بعد خفض الفائدة

من المقرر أن تجتمع لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستجتمع الأسبوع الجاري، لبحث مصير أسعار الفائدة على الشهادات، هذا ما أكده محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وذلك عقب قرار المركزي بخفض الفائدة 225 نقطة أساس. وأكد أن القرار سينعكس إيجابًا على الاقتصاد والإقراض.

كما توقع الاتربي تراجع عائد أذون الخزانة وانخفاض تكلفة الدين العام، موضحا أن شهادات الإدخار ذات العوائد الثابتة مثل شهادة الـ 27% مستمرة بنفس نسبة الفائدة القديمة دون المساس بها، ولكن الشهادات متغيرة النسبة على أكثر من عام ستتأثر فعليا بقرار البنك المركزي.

أسعار فائدة الشهادات البلاتينية

سعر الفائدة على شهادات ادخار «البلاتينية» في البنك الأهلي بأجل سنة: 27% سنوي يصرف عند الاستحقاق، 23.5% شهري، 23% يومي.

سعر الفائدة على شهادات ادخار «البلاتينية» بأجل 3 سنوات في البنك الأهلي: 21.5% يصرف شهري.

سعر الفائدة على شهادات ادخار «البلاتينية المتغيرة» بأجل 3 سنوات في البنك الأهلي المصري: 27.5% ربع سنوي.

سعر الفائدة على شهادات ادخار «البلاتينية ذات العائد المتناقص الشهري» أجل 3 سنوات بالبنك الأهلي: 26% بالسنة الأولى، و22% بالسنة الثانية، و18% السنة الثالثة.

سعر الفائدة على شهادات ادخار «البلاتينية ذات العائد المتناقص السنوي» أجل 3 سنوات في البنك الأهلي المصري: 30% بنهاية السنة الأولى، 25% السنة الثانية، 20% السنة الثالثة.

سعر الفائدة على شهادات ادخار «البلاتينية المتغيرة» أجل 3 سنوات بالبنك الأهلي المصري: 25.25% يصرف عائدها ربع سنوي.

سعر الفائدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي

سعر الفائدة على شهادات استثمار «أ» أجل 10 سنوات في البنك الأهلي: 12% سنوي، العائد مجمع يمنح في نهاية مدة الشهادة، يبدأ شراء الشهادات بحد أدنى 500 جنيه.

سعر الفائدة على شهادات استثمار «ب» أجل سنة في البنك الأهلي: 14% سنوي تصرف شهري، يبدأ شراء الشهادات بحد أدنى 500 جنيه.

سعر الفائدة على شهادات استثمار «ب» أجل سنتين في البنك الأهلي: 13.50%% سنوي يصرف عائدها ربع سنوي، يبدأ شراء الشهادات بحد أدنى 500 جنيه.

سعر الفائدة على شهادات استثمار «ب» أجل 3 سنوات في البنك الأهلي: 17% سيصرف ربع سنوي، يبدأ شراء الشهادات بحد أدنى 500 جنيه.

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