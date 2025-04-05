أعلى عائد شهادات بنك مصر 2025.. تتنوع بين 3 و5 سنوات

أعلى عائد شهادات بنك مصر 2025.. يُعد بنك مصر من البنوك الرائدة في القطاع المصرفي المصري، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية التي تلبي احتياجات المستثمرين في مختلف الفئات.

ويتميز بنك مصر بتقديم أعلى العوائد على شهادات الادخار، مما يجعله وجهة مميزة للمستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد مرتفعة على أموالهم، وهذه الشهادات تتنوع في المدة والعائد، ما يمنح العملاء فرصة اختيار الأنسب لهم.

أعلى عائد شهادات بنك مصر 2025

ويقدم لكم الموجز تفاصيل عن أعلى عائد شهادات بنك مصر 2025.

وتشتمل أعلى عائد شهادات بنك مصر 2025 على الآتي:

شهادة طلعت حرب: عائد مرتفع مع مرونة في الصرف

تُعد شهادة طلعت حرب واحدة من أبرز الشهادات المقدمة من بنك مصر، حيث تقدم عائدًا مرتفعًا يصل إلى 27% سنويًا عند الاستحقاق، ويمكن للمستثمرين أيضًا اختيار العائد الشهري الذي يصل إلى 23.5%، وتتميز هذه الشهادة بأنها تقدم إمكانية الحصول على قروض بضمان الشهادة، ما يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع استثماراتهم، والحد الأدنى للشراء في هذه الشهادة هو 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

شهادة ابن مصر: عوائد مرتفعة على المدى الطويل

تُعتبر شهادة ابن مصر الخيار المثالي للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار طويل الأجل، وتمتد مدة الشهادة إلى ثلاث سنوات، حيث تمنح العائد السنوي 30% في السنة الأولى، وهو من أعلى العوائد في السوق، وفي السنتين الثانية والثالثة، تتراوح العوائد بين 25% و 20% على التوالي، ويتم صرف العوائد شهريًا أو ربع سنويًا، ما يوفر للمستثمرين مرونة في التوقيت الذي يناسبهم ،والحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه مصري.

شهادة القمة: عائد ثابت ومستقر

شهادة القمة هي إحدى الشهادات التي يقدمها بنك مصر بفترة استثمار مدتها ثلاث سنوات، وتوفر هذه الشهادة عائدًا ثابتًا قدره 21.5% سنويًا، يتم صرفه شهريًا، وهذه الشهادة تعد مثالية للمستثمرين الذين يفضلون العوائد الثابتة والمستقرة طوال فترة الاستثمار.

مزايا شهادات بنك مصر: عوائد مغرية مع خيارات متعددة

تتمتع شهادات بنك مصر بعدد من المزايا المشتركة التي تجعلها خيارًا مفضلًا للمستثمرين، مثل:

عوائد مرتفعة مقارنة بالبنوك الأخرى.

مرونة في صرف العوائد (شهريًا، ربع سنوي، أو عند الاستحقاق).

إمكانية الحصول على قروض بضمان الشهادات.

الحد الأدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه، مما يجعلها متاحة لفئات واسعة من العملاء.

كيف يمكنك شراء شهادات بنك مصر؟

يمكن شراء شهادات بنك مصر بسهولة من خلال عدة طرق مرنة:

زيارة الفروع: يمكن للعملاء زيارة أي فرع من فروع بنك مصر المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

الخدمات الإلكترونية: يمكن شراء الشهادات عبر الموقع الرسمي لبنك مصر أو تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالبنك.

ماكينات الصراف الآلي: يمكن شراء الشهادات من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.

الهاتف البنكي: يمكن الاستفسار وشراء الشهادات عبر خدمة العملاء الهاتفية.

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