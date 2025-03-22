أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية 2025 .. استثمار مضمون

أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية 2025.. تشهد البنوك المصرية منافسة قوية في تقديم شهادات ادخار بعوائد مرتفعة لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن استثمار آمن ودخل منتظم.

وفيما يلي عبر الموجز نرصد لكم أبرز أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية 2025.

أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية 2025

ومن أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية 2025 الآتي:

الشهادة البلاتينية لمدة سنة – البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري هذه الشهادة بعائد شهري يصل إلى 23.5% أو عائد سنوي قدره 27%، وهي خيار مثالي للعملاء الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة خلال فترة قصيرة، كواحدة من أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية 2025.

الشهادة البلاتينية للعائد المتدرج – البنك الأهلي المصري

تمنح هذه الشهادة عائدًا يبدأ بـ 30% في السنة الأولى، ثم 25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة، مع صرف العائد سنويًا، ما يجعلها مناسبة للعملاء الذين يرغبون في الاستفادة من عوائد متزايدة تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت – البنك الأهلي المصري

تأتي هذه الشهادة بعائد سنوي ثابت قدره 21.5% يُصرف شهريًا، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في دخل ثابت ومستقر على مدار 3 سنوات.

شهادة طلعت حرب – بنك مصر

تقدم شهادة "طلعت حرب" من بنك مصر عائدًا شهريًا بنسبة 23.5% أو عائدًا سنويًا يصل إلى 27%، وهي من الخيارات المفضلة للعملاء الباحثين عن عوائد ثابتة ومضمونة.

شهادة ابن مصر للعائد المتدرج – بنك مصر

تتميز شهادة "ابن مصر" بعائد متدرج يبدأ من 30% سنويًا في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة، مع إتاحة صرف العائد شهريًا، ما يوفر مرونة تناسب مختلف احتياجات العملاء.

شهادة القمة – بنك مصر

تُعد شهادة "القمة" من بنك مصر خيارًا مناسبًا للراغبين في عائد سنوي ثابت بنسبة 21.5% يُصرف شهريًا، ما يضمن دخلاً منتظمًا ومستقرًا.

شهادة بريميوم الثلاثية – البنك التجاري الدولي (CIB)

تقدم هذه الشهادة عائدًا شهريًا بنسبة 22%، مع حد أدنى للشراء يبلغ 5 ملايين جنيه، وهي مثالية للعملاء أصحاب الاستثمارات الكبيرة.

شهادة بلس الثلاثية – البنك التجاري الدولي (CIB)

تتيح شهادة "بلس الثلاثية" عائدًا شهريًا قدره 21% مع حد أدنى للشراء يبلغ مليون جنيه، ما يجعلها مناسبة للاستثمارات المتوسطة.

شهادة برايم الثلاثية – البنك التجاري الدولي (CIB)

تأتي شهادة "برايم الثلاثية" بعائد شهري ثابت بنسبة 20%، مع حد أدنى للشراء يبلغ 100 ألف جنيه، ما يوفر فرصة استثمارية جيدة للمبالغ المعتدلة.

شهادة ماكس الثلاثية – بنك الإسكندرية

تمنح شهادة "ماكس" من بنك الإسكندرية عائدًا شهريًا بنسبة 21% مع حد أدنى للشراء يبلغ مليون جنيه.

شهادة رد الجميل – بنك ناصر الاجتماعي

خصص بنك ناصر الاجتماعي شهادة "رد الجميل" لكبار السن بعائد شهري قدره 22.25% أو عائد سنوي بنسبة 24.25%.

الشهادة الثلاثية ذات العائد التراكمي – بنك ناصر الاجتماعي

تقدم هذه الشهادة عائدًا تراكميًا بنسبة 25% يُصرف بنهاية مدة الشهادة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في تعظيم أرباحهم على المدى الطويل.

الشهادة الثلاثية – بنك HSBC

تقدم هذه الشهادة عائدًا شهريًا ثابتًا بنسبة 22%، ما يجعلها من الخيارات الجيدة للعملاء الباحثين عن دخل ثابت ومستقر.

شهادة إكسلانس بلس – بنك Saib

تُعد شهادة "إكسلانس بلس" من بنك Saib واحدة من الشهادات ذات العائد المرتفع، حيث توفر عائدًا شهريًا بنسبة 23% مع حد أدنى للشراء يبلغ 5 ملايين جنيه.

الشهادة الثلاثية – البنك الأهلي الكويتي

تتيح هذه الشهادة عائدًا شهريًا بنسبة 21% أو عائدًا ربع سنويًا يصل إلى 22.1%، ما يمنح العملاء مرونة في اختيار دورية صرف العائد.

الشهادة الثلاثية – بنك QNB الأهلي

تقدم هذه الشهادة عائدًا شهريًا يبدأ من 20% مع إمكانية صرف العائد شهريًا، ربع سنوي، نصف سنوي، أو سنوي، وفقًا لرغبة العميل.

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