حالة من القلق والارتباك سيطرت على أسواق الذهب، تزامنا مع قرار البنك المركزي الأخير بشأن خفض سعر الفائدة، وراحت التساؤلات تجوب الاوساط الاقتصادية بين المستثمرين والمواطنين للتساؤل عن توقعات أسعار الذهب بعد خفض الفائدة.

ويتأخر أسعار الذهب بعد خفض الفائدة بشكل كبير، حيث تتحول قبلة المواطنين من الاستثمار في البنوك والشهادات الادهارية إلى الاستثمار في الذهب، والذى يعتبر آمن يختفظ بقيمته في ظل التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم

توقعات أسعار الذهب بعد خفض الفائدة

وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب بعد خفض الفائدة ووصوله إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، ويرصد الموجز تأثير قرار خفض الفائدة على أسعار الذهب.

تأثير قرار خفض الفائدة على أسعار الذهب

كشف تحليل جولد بيليون أن قرار خفض الفائدة ينعكس على سوق الذهب المحلي بعدة طرق، بعضها بدأ يظهر، بينما يُتوقع أن تتضح تأثيراته بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة:

1. تراجع جاذبية الادخار البنكي يعزز الطلب على الذهب

انخفاض الفائدة يعني تراجع العائد على الودائع والشهادات البنكية، وهو ما يدفع فئات من المستثمرين والمدخرين للاتجاه نحو الذهب كخيار بديل وأكثر أمانًا لحفظ القيمة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية، و هذا التحول قد يعزز الطلب المحلي على الذهب، ويزيد من احتمالات استقرار أسعاره في مستويات مرتفعة.

2. احتمالات تراجع الجنيه قد ترفع سعر الذهب

خفض الفائدة قد يؤدي أيضًا إلى تراجع الطلب على أدوات الدين الحكومية بالجنيه المصري، مما ينعكس سلبًا على قوة العملة المحلية، ومع تسعير الذهب بالدولار، فإن أي ضعف في الجنيه يؤدي إلى ارتفاع تلقائي في أسعار الذهب داخل السوق المصري، حتى وإن لم تتغير الأسعار العالمية.

3. التأثير تدريجي وليس لحظي

حتى الآن، لم تظهر تحركات كبيرة في سعر الذهب المحلي عقب قرار خفض الفائدة. فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر شيوعًا – 4770 جنيهًا وقت كتابة التقرير، بارتفاع طفيف من 4765 جنيهًا في بداية تداولات اليوم، وذلك بعد تسجيله أعلى مستوى له على الإطلاق أمس عند 4790 جنيهًا للجرام، هذا الاستقرار النسبي يشير إلى أن السوق لا يزال يترقب خطوات إضافية من المركزي أو تغيرات في سعر الصرف.

4. الذهب يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن

ومع توقعات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية، تبقى شهية المستثمرين مرتفعة تجاه الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة وأداة تحوط ضد المخاطر، ما يعزز فرصه في البقاء عند مستويات مرتفعة محليًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 5645.75 جنيه للبيع، 5622.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22، بلغ نحو 5175.25 جنيهًا للبيع، 5154.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21، وصل نحو 4940 جنيه للبيع، 4920 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 4234.25 جنيه للبيع، 4217.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14، بلغ نحو 3293.25 جنيه للبيع، 3280 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12، وصل نحو 2822.75 جنيه للبيع، 2811.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب، سجل نحو 39520 جنيه للبيع، 39360 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب، بلغ نحو 3456.76 دولار للبيع، 3456.47 دولار للشراء.

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