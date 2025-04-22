سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22-4-2025 .. صدمة في عيار 21

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22-4-2025، بشكل كبير وغير مسبوق، داخل الأسواق المحلية بالتزامن مع صعود سعر الأونصة عالميًا إلى 3424.66 دولار، حيث اقترب سعر الذهب عيار 21 اليوم من الخمسة آلاف جنيهات بدون المصنعية.

ويعتبر المعدن الأصفر من المعادن النفيسة التي يتسابق المستثمرين الصغار والكبار على شرائها واقتناؤها، للحفاظ على قيمة أموالهم، كما يلجأ البعض للاستثمار في الذهب في أوقات الحروب باعتباره ملاذ آمنا على مر العصور.

سعر الذهب اليوم في مصر

يحرص الموجز على تقديم خدمة نشر أسعار الذهب للمتابعين لحظة بلحظة، وفقا للبيانات الرسمية التي تلعنها الجهات المعنية بهذا الشأن وعلى رأسها شعبة الذهب، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل الأرقام التالية:

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيهًا للبيع و5571 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 5133 جنيهًا للبيع و 5107 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21: إلى 4900 جنيهًا للبيع و4875 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 4200 جنيها للبيع و 4175 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 لنحو 3266 جنيهًا للبيع و3250 حنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب الى 39200 جنيهًا للبيع ونحو 39000 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 3425 دولار للأونصة.

سعر مصنعية الذهب

تختلف المصنعية من مكان لآخر وتُضاف إلى سعر الجرام النهائي، مما يجعل سعر الذهب أعلى بالنسبة للمستهلك.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب ليست ثابتة، بل تتأثر بعوامل عدة، أهمها:

أسعار الذهب عالميا

أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالسعر العالمي للأوقية بالدولار، حيث يؤدي ارتفاع سعر الذهب عالميًا إلى زيادة السعر محليًا.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

أي تغيير في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي يؤثر مباشرة على أسعار الذهب، حيث إن السوق المصرية تستورد المعدن بالعملة الصعبة.

العرض والطلب

يزداد الطلب على الذهب خلال مواسم الأعياد والمناسبات الاجتماعية مثل الأعراس، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

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