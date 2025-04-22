التباين يخيم على أسعار العملات اليوم بختام التعاملات

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية تباينًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22-4-2025، داخل البنوك العاملة في مصر.

ويأتي هذا التغير في ظل تحركات سوق الصرف العالمية والتغيرات الاقتصادية المؤثرة على أسعار العملات، سواء محليًا أو دوليًا.

أسعار العملات اليوم

وسجلت أسعار العملات ومنها الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والريال السعودي انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالجلسات السابقة، مما يعكس زيادة المعروض من النقد الأجنبي داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى استمرار تدفقات العملة الصعبة من مصادر متعددة.

وعلى الجانب الآخر، واصل اليورو الأوروبي صعوده مدفوعًا بتحركاته القوية عالميًا، خاصة مع البيانات الاقتصادية الإيجابية التي دعمت ارتفاع قيمته أمام العملات الرئيسية.

ويترقب المستثمرون والمواطنون تحركات جديدة خلال الجلسات المقبلة، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وتأثيراتها على العملة المحلية، كما يظل أداء الدولار عالميًا واليورو في منطقة اليورو من العوامل الأساسية التي تؤثر على اتجاهات أسعار الصرف في مصر.

وتعد متابعة أسعار العملات أمرًا حيويًا للعديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجالات الاستيراد والتجارة الخارجية، حيث ينعكس أي تغير في أسعار الصرف على تكلفة السلع والخدمات، مما يجعل الأسواق تترقب أي تطورات جديدة في الفترة المقبلة.

وخلال السطور التالية، الموجز يعرض لكم أسعار العملات اليوم الثلاثاء الموافق 22 إبريل 2025 في البنوك الذي شهد تباينًا مقابل الجنيه، بمستهل التعاملات بحسب شاشات التداول المعلنة بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل السوق المصرفية.

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار اليوم

نزل سعر الدولار الأمريكي، شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.95 جنيه، وسعر البيع 51.10 جنيه.

سعر اليورو اليوم

بينما ارتفع سعر صرف اليورو، إذ سجل الشراء 58.55 جنيه، والبيع عند 58.71 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

وهبط مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.59 جنيه، والبيع عند 13.62 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

تراجع سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.88 جنيه، والبيع عند 13.91 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

بينما صعد سعر الدينار الكويتي، اليوم، إذ سجل الشراء عند 166.60 جنيه، فيما جاء البيع 167.20 جنيه.

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