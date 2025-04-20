سعر اليورو اليوم الأحد 20 إبريل في البنوك.. وصل لكام؟

سعر اليورو اليوم.. شهد العملة الأوروبية الأحد الموافق 20-4-2025 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، في ظل عطلة البنوك واستقرار الأسواق المالية العالمية.

ويأتي استقرار سعر اليورو اليوم مدعومًا بحالة الترقب في الأسواق الأوروبية والعالمية بعد عطلة العيد، حيث لم تشهد الأسواق تغييرات كبيرة في معدلات الطلب والعرض على العملة الأوروبية الموحدة.

سعر اليورو اليوم

ويعد استقرار سعر اليورو اليوم في هذه الفترة أمرًا متوقعًا، خاصة في ظل تراجع حركة التداول خلال العطلات الرسمية، كما تترقب الأسواق قرارات البنوك المركزية في أوروبا بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملة الأوروبية مقابل باقي العملات، ومن بينها الجنيه المصري.

وعلى الصعيد المحلي، لم تشهد أسعار الصرف تغييرات كبيرة مع استمرار العطلة الرسمية في البنوك المصرية، مما ساهم في ثبات نسبي لسعر اليورو اليوم في شركات الصرافة وماكينات الصرف الآلي.

ومن المتوقع أن تعود الأسواق لنشاطها المعتاد بعد انتهاء العطلة، مع احتمالية تسجيل تحركات طفيفة في أسعار الصرف بناءً على مستجدات الاقتصاد الأوروبي والعالمي.

ويظل سعر اليورو اليوم من العملات الرئيسية المؤثرة في السوق المصري، خاصة في قطاعات الاستيراد والسفر، ولذلك يحرص الكثيرون على متابعة أسعاره بشكل يومي لمعرفة اتجاهاته وتوقعات تحركاته في الفترة المقبلة.

الموجز ينقل لكم آخر تحديث وصل له سعر اليورو اليوم 20-4-2025، والذي جاء على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر نحو 57.89 جنيه للشراء، وسعر 58.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 57.89 جنيه للشراء، وسعر 58.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 57.92 جنيه للشراء، وسعر 58.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وسجل سعر اليورو في البنك عند 57.92 جنيه للشراء، وسعر 58.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 57.89 جنيه للشراء، وسعر 58.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو نحو 57.91 جنيه للشراء، وسعر 58.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وبلغ سعر اليورو في بنك القاهرة ليسجل نحو 57.89 جنيه للشراء، وسعر 58.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك QNB الأهلي

وسجل سعر اليورو للشراء ليسجل نحو 57.89 جنيه للشراء، وسعر 58.37 جنيه للبيع.

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