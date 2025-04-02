سعر اليورو اليوم الأربعاء ثالث أيام العيد.. وصل لكام؟

سعر اليورو اليوم.. شهد استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري ثالث أيام عيد الفطر 2025، وذلك في ظل عطلة البنوك واستقرار الأسواق المالية العالمية.

ويأتي ثبات سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025 مدعومًا بحالة الترقب في الأسواق الأوروبية والعالمية بعد عطلة العيد، حيث لم تشهد الأسواق تغييرات كبيرة في معدلات الطلب والعرض على العملة الأوروبية الموحدة.

سعر اليورو اليوم

ويعد استقرار سعر اليورو اليوم في هذه الفترة أمرًا متوقعًا، خاصة في ظل تراجع حركة التداول خلال العطلات الرسمية، كما تترقب الأسواق قرارات البنوك المركزية في أوروبا بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملة الأوروبية مقابل باقي العملات، ومن بينها الجنيه المصري.

وعلى الصعيد المحلي، لم تشهد أسعار الصرف تغييرات كبيرة مع استمرار العطلة الرسمية في البنوك المصرية، مما ساهم في ثبات نسبي لسعر اليورو اليوم في شركات الصرافة وماكينات الصرف الآلي.

يظل سعر اليورو اليوم من العملات الرئيسية المؤثرة في السوق المصري، خاصة في قطاعات الاستيراد والسفر، ولذلك يحرص الكثيرون على متابعة أسعاره بشكل يومي لمعرفة اتجاهاته وتوقعات تحركاته في الفترة المقبلة.

الموجز ينقل لكم آخر تطورات وصل لها سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 2-4-2025، خلال استقراره والذي جاء على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.22 جنيه، وسعر البيع نحو 54.66 جنيه

سعر اليورو في بنك القاهرة

وهدأ سعر اليورو في بنك القاهرة ليسجل نحو، 54.22 جنيه، وسعر البيع نحو 54.66 جنيه

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر، 54.22 جنيه، وسعر البيع نحو 54.66 جنيه

سعر اليورو في بنك QNB الأهلي

واستقر سعر اليورو للشراء ليسجل نحو 54.20 جنيه، وسعر البيع نحو 54.64 جنيه

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي لنحو 54.22 جنيه، وسعر البيع نحو 54.66 جنيه

سعر اليورو في بنك البركة

وثبت سعر اليورو في البنك عند 54.22 جنيه، وسعر البيع نحو 54.60 جنيه

سعر اليورو في بنك قناة السويس

واستقر سعر اليورو في بنك قناة السويس عند 54.22 جنيه، وسعر البيع نحو 54.66 جنيه

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وثبت بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو نحو 54.22 جنيه، وسعر البيع نحو 54.67 جنيه

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