تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف تعاملات البنوك

سعر الدولار اليوم.. شهدت العملة الخضراء تراجعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 22-4-025، في البنوك المصرية وشركات الصرافة، وسط حالة من الترقب في الأسواق المالية.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل تحسن المعروض من النقد الأجنبي، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

ويرجع المحللون تراجع سعر الدولار اليوم إلى عدة عوامل، من بينها زيادة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تحسن أداء الميزان التجاري وتراجع معدلات التضخم، كما ساهمت التوقعات الإيجابية بشأن قرارات البنك المركزي المقبلة في تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار سوق الصرف.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، شهد سعر الدولار اليوم تذبذبًا أمام العملات الرئيسية، متأثرًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يستمر تأثير هذه العوامل على سعر الصرف محليًا خلال الفترة المقبلة، مع متابعة الأسواق لأي تطورات جديدة قد تؤثر على حركة العملة الأمريكية.

يأتي تراجع سعر الدولار اليوم في إطار التحركات المستمرة لسوق الصرف، مما يدفع المتعاملين إلى ترقب مزيد من التغييرات خلال الساعات المقبلة، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصلت لها سعر الدولار اليوم بعد تراجعه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22 إبريل 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.99 جنيه للشراء، ونحو 51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ونزل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.99 جنيه للشراء، ونحو 51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وهبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.99 جنيه للشراء، ونحو 51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وانخفض سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 51.00 جنيه للشراء، ونحو 51.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ونزل سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.99 جنيه للشراء، ونحو 51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.99 جنيه للشراء، ونحو 51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

ونزل سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.99 جنيه للشراء، ونحو 51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

بينما ارتفع سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.99 جنيه للشراء، ونحو 51.09 جنيه للبيع.

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