أسعار العملات .. سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025 داخل البنوك

خيم الاستقرار على سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025، مقابل الجنيه المصري، داخل جميع البنوك العاملة في مصر، وذلك وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري، حيث بلغ سعر الدولار داخل البنك الزراعي المصري أقل سعر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ويأتي الدولار في مقدمة العملات التي تستحوذ على اهتمام المتعاملين في سوق الصرافة، ولذا يحرص الموجز على متابعته لحظة بلحظة، حيث يتغير سعر الدولار داخل الأسواق المصرفية وفقًا للمعروض والمطلوب.

سعر الدولار

أقل سعر لصرف الدولار اليوم

بينما سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع داخل البنك الزراعي المصري.

أعلي سعر لصرف الدولار اليوم

بلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 51.17 جنيه للشراء و51.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى مستوى 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 50.61 جنيه للشراء، 50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 51.07 جنيه للشراء، 51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 51.23 جنيه للشراء، 51.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 51.25 جنيه للشراء، 51.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 51.08 جنيه للشراء، 51.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 51.08 جنيه للشراء، 51.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 51.14 جنيه للشراء، 51.24 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سعراليورواليوم 57.88 جنيه للشراء و58.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 67.41 جنيه للشراء و67.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي 36.71 جنيه للشراء و36.93 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدانمركي 7.75 جنيه للشراء و7.81 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي4.81 جنيه للشراء و4.88 جنيه للبيع.

سعرالكرونا السويدية5.19 جنيه للشراء و5.31 جنيه للبيع.

سعرالفرنك السويسري 62.28 جنيه للشراء و62.95 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني 35.68 جنيه للشراء و36.12 جنيه للبيع.

سعرالدولار الاسترليني 32.34 جنيه للشراء و32.69 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الاهلي المصري 165.64 جنيه للشراء 166.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي 13.56 جنيه للشراء و13.63 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في 13.88 جنيه للشراء و13.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني 134.04 جنيه للشراء و135.72 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني 131.31 جنيه للشراء و132.89 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري 12.95 جنيه للشراء و14.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الاردني71.48 جنيه للشراء و72.25 جنيه للبيع.

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