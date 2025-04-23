هبوط حاد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-4-2025 ومفاجأة بشأن عيار 21

سيطرت حالة من التراجع على سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-4-2025، داخل محلات الصاغة المنتشرة بالمحافظات، متأثرة بانخفاض أسعار الذهب داخل الأسواق العالمية.

وقد شهد سعر الذهب ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية، مسجلا أرقاما قياسية وغير مسبوقة، وسط حالة من التذبذب أدت إلى ارتباك الأسواق المحلية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، إلى 4890 جنيهًا للشراء و4860 جنيهًا للبيع، متراجعًا بأكثر من 50 جنيهًا عن سعر الأمس.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم داخل الأسواق

ويستحوذ سعر الذهب على متابعة دقيقة من المستثمرين والتجار لتحركات الأسعار العالمية، التي شهدت انخفاضًا بعد تصريحات مؤثرة في الأسواق العالمية، ولذا يحرص الموجز على متابعة حركة بيع وشراء المعدن الأصفر باستمرار على مدار اليوم وفقا لما تعلنه شعبة الذهب في مصر.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 نحو 5589 جنيهًا للشراء و 5555 جنيهًا للبيع

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار22 حوالي 5123 جنيهًا للشراء – 5092 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21

بينما وصل سعر الذهب عيارعيار 21، ألى 4890 جنيهًا للشراء – 4860 جنيهًا للبيع

سعر الذهب عيار 18

حقق سعر الذهب عيار 18نحو 4191 جنيهًا للشراء – 4165 جنيهًا للبيع

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14، نحو 3260 جنيهًا للشراء – 3239 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 39120 جنيهًا للشراء – 39090 جنيهًا للبيع.

سعر سبائك الذهب اليوم

وجاءت أسعار السبائك الذهبية كما أفادت بها «BTC» كالتالي:

- سبيكة 50 جراما: 284021.50 جنيها.

- أونصة الذهب (31.1 جرام): 176724.27 جنيهًا.

- سبيكة 20 جراما: 113688.60 جنيه.

- سبيكة 10 جرامات: 56864.30 جنيهًا.

- سبيكة 5 جرامات: 28437.15 جنيهًا.

- سبيكة 2.5 جرام: 14301.58 جنيهًا.

- سبيكة 1 جرام: 5795.43 جنيهًا.

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