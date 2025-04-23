حدود السحب من البنوك وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

حدود السحب من البنوك وإنستاباي، من الكلمات البحثية التي تصدرت التريند، بعد قرار البنك المركزي الجديد بشأن تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 2.25% للمرة الأولي منذ قرابة عام وهي تعادل 225 نقطة أساس.

مازالت أعداد مستخدمي تطبيق إنستا باي ترتفع نسبتها بصورة كبيرة، حيث يقدم التطبيق خدمات مرتبطة بنظام المدفوعات اللحظية لتسهيل تعامل العملاء عن طريق الهاتف، ويكشف الموجز تفاصيل حدود السحب بعد قرار البنك المركزي الأخير

حدود السحب من البنوك وإنستاباي

بدأت البنوك المصرية في تفعيل ققرار التخفيض في أول يوم عمل لها بعد العودة من الإجازة التي أقرها البنك المركزي قبل أيام.

أبرز الرسوم المقررة داخل البنوك من عمليات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي ATM وكذلك الحدود القصوي لعمليات السحب والإيداع اليومي .

حدود السحب اليومي والإيداع من البنوك

أقر البنك المركزي المصري في مطلع العام الجاري رفع حدود السحب والإيداع يوميا عبر ماكينات الصرا الآلي ATM بواقع 30 ألف جنيه بحد أقصي للأفراد و الشركات

كما أقر البنك المركزي رفعا للسحب النقدي اليومي للأفراد والشركات عبر فروع البنوك بواقع ربع مليون جنيه بدلا من 150 ألف جنيه.

حدود السحب

حدود السحب اليومي من إنستاباي

حددت شبكة المدفوعات الإلكترونية المالكة لتطبيق إنستاباي؛ حدود السحب اليومي والتحويلات بين المحافظ البنكية المختلفة ونظيرتها الإلكترونية 120 ألف جنيه

يبلغ حد السحب أو التحويل لمرة واحدة تقدر بـ70 ألف جنيه

حدود السحب الشهري عبر إنستاباي 400 ألف جنيه

رسوم السحب من إنستاباي و المحافظ الأخري.

نصف جنيه للتحويل أقل من 1000 جنيه.

جنيه واحد للمبلغ 1000 جنيه.

5 جنيهات عند تحويل 5آلاف جنيه.

الحد الأقصي للرسوم التحويلية 20 جنيه.

خطوات التسجيل في إنستاباي

- أولا يتوجب على العميل تحميل تطبيق إنستا باي عن طريق «جوجل بلاي» لمستخدمي الأندرويد، أو متجر آبل لمستخدمي الآيفون.

- وبعدها قم بتأكيد رقم الهاتف المحمول.

- وبعد ذلك قم بتدوين بياناتك الشخصية.

- ثم قم بتفعيل البصمة لفتح التطبيق.

- وأيضاً اختر اسم البنك الذي تتعامل معه.

- والآن قم بإضافة بيانات البطاقة البنكية.

- وفي هذه الخطوة قم بإضافة حسابك البنكي.

- وأخيراً قم بإدخال رقم سري IPN PIN لضمان سرية معلوماتك.

تجديد تطبيق إنستا باي

يستهدف هذا التحديث الجديد لتطبيق «إنستا باي» Instapay خفض احتمالات التحويل الخاطئ، والذي يمكن أن يتم عبر كتابة عنوان الدفع بشكل يدوي.

ويقضي أيضاً التحديث الجديد، بشكل تام على الأخطاء الشائعة في حين عملية تحويل الأموال، مما يضمن إدخال بيانات صحيحة بنسبة 100%، وأيضاً تمكين العملاء من إتمام التحويل بأعلى معايير الجودة والسهولة والأمان.

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