تعرف على حدود السحب والإيداع في محفظة فودافون كاش

يبحث الكثير من مستخدمي خدمة فودافون كاش عن قيمة رسوم السحب والإيداع من محفظة فودافون كاش والحد الأقصى للتحويل اليومي.

وتعد محفظة فودافون كاش واحدة من الحلول المالية الرقمية الأكثر شيوعا في مصر، حيث تقدم للمستخدمين طريقة آمنة وسهلة لإجراء المعاملات المالية اليومية، ويعرض الموجز تفاصيل حدود السحب والإيداع في محفظة فودافون كاش.

محفظة فودافون كاش أكثر الحلول الرقمية شيوعا

تعد محفظة فودافون كاش، واحدة من أكثر الحلول المالية الرقمية شيوعًا في مصر، حيث توفر للمستخدمين، وسيلة آمنة وسهلة لإجراء المعاملات المالية اليومية، كما تتيح إمكانية تحويل الأموال، ودفع الفواتير، والتسوق عبر الإنترنت، وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي أو وكلاء الخدمة.

قيود فودافون للمعاملات المالية

وتضع فودافون كاش، قيودًا على المعاملات المالية، لضمان الأمان ، وتشمل هذه الحدود ما يلي:-

الحد الأقصى اليومي للمعاملات: 60 ألف جنيه مصري.

الحد الأقصى الشهري للمعاملات: 200 ألف جنيه مصري.

الحد الأقصى للإيداع ورصيد المحفظة: 100 ألف جنيه مصري.

رسوم المعاملات المالية بالمحفظة

ويتم الإيداع بالمحفظة، دون أي تكاليف وبشكل مجاني تمامًا، عند الإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي، أو فروع فودافون، حيث يتم تحويل الأموال داخل فودافون كاش، 1 جنيه لكل معاملة، وفي حالة السحب من ماكينات الصراف الآلي، يتم خصم 1% من قيمة المبلغ المسحوب.

كما أنه عند السحب من ماكينات فوري، يتم خصم 2% من قيمة المبلغ المسحوب، بحد أدنى 3 جنيهات، فيما يمكن التحويل إلى محفظة أخرى بخلاف فودافون كاش، بخصم 5% من المبلغ المحوّل، وبحد أقصى 15 جنيه وبحد أدنى 1 جنيه.

حدود السحب والإيداع في محفظة فودافون كاش

مزايا محفظة فودافون كاش

وتوفر محفظة فودافون كاش، العديد من المزايا، والتي تسهل إجراء المعاملات المالية بشكل آمن وسريع، ومع ذلك، فإن معرفة الحدود القصوى ورسوم العمليات، تساعد في تقليل التكاليف، وتحقق أقصى استفادة من الخدمة.

وتعد أفضل طرق الاستفادة القصوى من خدمات محفظة فودافون كاش وتقليل التكاليف، هو استخدام ماكينات الصراف الآلي للإيداع، حيث إنها مجانية تمامًا، كما يتم تجنب السحب المتكرر من ماكينات فوري، نظرًا لارتفاع رسوم السحب مقارنة بالصراف الآلي، وكذلك تجميع التحويلات المتكررة في عملية واحدة، لتقليل الرسوم على المعاملات المالية.

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