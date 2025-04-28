أسعار الذهب اليوم في مصر ترتفع مع صعود الأوقية عالميًا تدريجيًا

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي المصري اليوم، الاثنين 28 أبريل 2025، استقرارًا نسبيًا مع تسجيل بعض الارتفاعات الطفيفة في الأسعار، بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية عالميًا لتصل إلى 3336.37 دولارًا، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المصري.

ويقدم لكم الموجز سعر الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:

عيار 24 سجل 5440 جنيهًا للبيع و5417 جنيهًا للشراء.

عيار 22 بلغ 4987 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء.

عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا – وصل إلى 4760 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء.

عيار 18 سجل 4080 جنيهًا للبيع و4063 جنيهًا للشراء.

عيار 14 بلغ 3173 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء.

عيار 12 سجل 2720 جنيهًا للبيع و2709 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب (عيار 21) بلغ سعره 38080 جنيهًا للبيع و37920 جنيهًا للشراء.

أوقية الذهب محليًا سجلت 169203 جنيهًا للبيع و168492 جنيهًا للشراء.

أما الأوقية عالميًا بالدولار فقد سجلت 3336.37 دولارًا.

تحليل السوق المحلي والعالمي

يرتبط سعر الذهب في مصر بعوامل خارجية ومحلية، من أهمها تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه، وأسعار الذهب في البورصات العالمية ، كما أن الإقبال المتزايد على شراء الذهب، سواء بغرض الاستثمار أو الادخار، يرفع من مستويات الطلب المحلي، ما يسهم في دفع الأسعار لأعلى.

والزيادة الأخيرة في السعر العالمي للأوقية تعود إلى التوترات الاقتصادية العالمية، والاتجاه المتزايد لدى المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في ظل اضطراب الأسواق المالية وارتفاع نسب التضخم عالميًا.

تأثير أسعار الذهب على السوق المحلي والمستهلكين

ارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل له تأثير مباشر على السوق المحلي، لا سيما على فئات المقبلين على الزواج الذين يعتمدون على شراء المشغولات الذهبية، حيث تسبب ارتفاع الأسعار في عزوف الكثير منهم عن الشراء أو تقليل الكميات المطلوبة، كما أدى هذا الارتفاع إلى تراجع حركة البيع والشراء في محلات الذهب، وهو ما دفع العديد من التجار إلى التحذير من استمرار صعود الأسعار دون استقرار، لأنه قد يُحدث ركودًا نسبيًا في السوق، وفي المقابل، يراه المستثمرون فرصة جيدة للتحوط من انخفاض قيمة العملة المحلية، مما يزيد الطلب على السبائك والجنيهات كأدوات ادخار آمنة.

نصائح للمستثمرين والمستهلكين

إذا كنت تنوي شراء الذهب بغرض الاستثمار، يُفضَّل التركيز على السبائك والجنيهات الذهبية التي لا تُحمَّل بمصنعية كبيرة، أما في حال الشراء بغرض الزينة أو الادخار الشخصي، فيُستحسن مراقبة تحركات السوق وانتظار فترات التراجع لتحقيق أفضل قيمة للشراء.

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