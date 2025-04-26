أسعار سبائك الذهب اليوم السبت بختام التعاملات.. السبيكة بكام النهاردة

أسعار سبائك الذهب.. شهدت استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الجمعة، وسط ترقب الأسواق لتحركات المعدن النفيس عالميًا، وتطورات العرض والطلب محليًا.

ويأتي استقرار أسعار سبائك الذهب بعد تقلبات شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية، مدفوعة بتغيرات أسعار الذهب في البورصات العالمية، إلى جانب عوامل اقتصادية مؤثرة مثل أسعار الفائدة وسعر الدولار.

أسعار سبائك الذهب

ويحرص المستثمرون والمهتمون بالمعدن الأصفر على متابعة أسعار السبائك بشكل يومي، نظرًا لأهميتها كملاذ آمن للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية والتضخم.

ويُتوقع أن تظل أسعار سبائك الذهب مستقرة نسبيًا خلال تعاملات اليوم، ما لم تحدث تطورات تؤثر على السوق، سواء محليًا أو عالميًا.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 26 إبريل 2025 والتي جاء على النحو التالي:

سجلت أسعار سبائك الذهب على النحو التالي:

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

سجلت سعر سبيكة الذهب 1 جرام نحو 5656.00 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام

سجلت سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام نحو 13953.00 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات

سجلت سعر سبيكة الذهب 5 جرامات نحو 27740.00 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات

سجلت سعر سبيكة الذهب 10 جرامات نحو 55470.00 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 20 جراما

سجلت سعر سبيكة الذهب 20 جراما نحو 110900.00 جنيه.

سعر أونصة الذهب

سجلت سعر أونصة الذهب (31.1 جرام) نحو 172388.00 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما

سجلت سعر سبيكة الذهب 50 جراما نحو 277050.00 جنيها.

أما سعر الذهب اليوم السبت 26 إبريل 2025 فجاء على النحو التالي بالختام:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5474 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4790 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4105 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38320 جنيهًا (بدون المصنعية).

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