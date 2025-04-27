عاجل.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 27-4-2025

أسعار الذهب والسبائك.. هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 27 أبريل 2025 بشكل ملحوظ، وسط ترقب في الأسواق المحلية والعالمية لحركة الأسعار خلال الفترة القادمة.

أسعار الذهب اليوم

ويستعرض الموجز في السطور التالية آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم، بحسب ما جاء على منصة آي صاغة.

الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5434 جنيهًا للشراء، و5457 جنيهًا للبيع.

الذهب عيار 22

في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 5002 جنيه للشراء، و4981 جنيهًا للبيع.

الذهب عيار 21

تراجع جرام الذهب عيار 21 ليسجل 4755 جنيهًا للشراء و4775 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب

الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4075 جنيهًا للشراء و4092 جنيهًا للبيع.

الذهب عيار 12

سجل عيار 12 نحو 2717 جنيهًا للشراء و2728 جنيهًا للبيع.

الذهب عيار 9

بينما جاء سعر عيار 9 عند 2037 جنيهًا للشراء و2046 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38200 جنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد.

سعر الجنيه الذهب

أسعار السبائك الذهبية

سبيكة 20 جرامًا سجلت 110785.80 جنيه.

الأونصة (31.1 جرام) بلغت 172210.42 جنيه.

سبيكة 50 جرامًا فسجلت 276764.50 جنيه.

بلغ سعر سبيكة 10 جرامات 55412.90 جنيه.

سجلت سبيكة 5 جرامات حوالي 27711.45 جنيه.

وبلغ سعر سبيكة 2.5 جرام 13938.72 جنيه.

سجل سعر سبيكة 1 جرام نحو 5650.29 جنيه.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عالميًا اليوم

استقر سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية اليوم عند مستوى 3319.72 دولار للأوقية، بعدما سجلت انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% لتصل إلى أدنى مستوى عند 3260 دولارًا للأونصة، حيث كانت قد افتتحت تداولات الأسبوع عند 3332 دولارًا وأغلقت عند 3319 دولارًا، بحسب تقرير جولد بيليون.

وعلى الرغم من هذا الاستقرار النسبي، إلا أن الأسواق تظل مضطربة بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية عالميًا، بالإضافة إلى حالة الترقب الحذر من قرارات الفيدرالي الأمريكي المرتقبة بشأن تحركات أسعار الفائدة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على أداء الذهب خلال الفترات المقبلة.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وفق تحليلات اقتصادية حديثة، من المتوقع أن يستمر الذهب في حالة التذبذب ما بين الصعود والهبوط في المدى القصير، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية أبرزها اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية، وحالة الأسواق العالمية.

يرى بعض المحللين أن أي تخفيف أو تثبيت في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي قد يعطي الذهب دفعة قوية نحو الصعود مجددًا، بينما تميل التوقعات الأخرى إلى بقاء الذهب تحت ضغوط البيع إذا استمرت مؤشرات قوة الدولار والعائدات المرتفعة على السندات الأمريكية.

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