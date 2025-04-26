المعدن الأصفر .. سعر الذهب اليوم السبت 25-4-2025 في مصر

حالة من الاستقرار سيطرت على سعر الذهب اليوم السبت 26 أبريل 2025، داخل الأسواق الشعبية ومحلات الصاغة في مصر، وذلك عقب موجة من التذبدذبات بين الارتفاعات الكبيرة ثم الانخفاضات، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وتأثر سعر الذهب في مصر بشدة بتحركات الأسعار العالمية، وسعر صرف الدولار، وعوامل العرض والطلب، حيث تعتبر أسعار الذهب من المؤشرات الاقتصادية المهمة، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل أيضًا عالميًا، إذ يُنظر إلى المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والأزمات الجيوسياسية.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم داخل الأسواق

ويأتي المعدن الأصفر في مقدمة المعادن التي يحرص الموجز على متابعتها أول بأول د، حيث تهتم قاعدة عريضة من المواطنين بالبحث عن آخر المستجدات التي تطرأ على سعر الذهب داخل الأسواق المحلية زتلعالميودى، وقد سجل سعر الذهب اليوم الموافق 26 أبريل 2025 الأرقام التالية:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الجرام 5451.5 جنيه للبيع، و5428.5 جنيه للشراء، ويعد هذا العيار هو الأنقى من حيث نسبة الذهب الخالص، ما يجعله الأعلى سعرًا بين الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الجرام 4770 جنيهًا للبيع، و4750 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري، لما يتمتع به من توازن بين الجودة والسعر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

ارتفع بشكل طفيف ليسجل 4088.5 جنيه للبيع، و4071.5 جنيه للشراء، ويشتهر هذا العيار بتنوع تصميماته ويُفضله المقبلون على الزواج.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعره عند 38160 جنيهًا للبيع، و38000 جنيه للشراء، دون تسجيل أي ارتفاعات جديدة خلال تعاملات اليوم.

توقعات أسعار الذهب في مصر

من المتوقع أن تظل أسعار الذهب في حالة تذبذب في الفترة المقبلة، حيث يتوقع الخبراء أن تستمر التقلبات في الأسعار بسبب عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي. بالنظر إلى التغيرات المستمرة في أسعار الفائدة، وتضخم الأسعار، والتوترات الجيوسياسية في بعض المناطق، سيظل الذهب أحد الخيارات المفضلة للمستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ آمن. ومن المهم متابعة تحركات الأسواق العالمية والقرارات الاقتصادية التي من شأنها التأثير بشكل مباشر.

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