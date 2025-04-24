سعر الذهب اليوم الخميس 24-4-2025 في مصر بعد تراجع عيار 21

خيم الاستقرار على سعر الذهب اليوم الخميس 24-4-2025، داخل الأسواق المصرية، بعد تراجعه أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شهرة نحو 4830 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويظل الذهب ملاذًا آمنًا يجذب المستثمرين والأفراد في مصر، وتؤدي حالة الاستقرار النسبي التي سيطرت على سعر الذهب اليوم بعد موجة الارتفاعات الغير مسبوقة، لتوفير فرصة للمستثمرين لتقييم السوق واتخاذ قرارات مدروسة سواء للبيع أو الشراء، ويعرض الموجز آخر تحديث وصلت إليه أسعار الذهب في مصر.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً والأكثر استخدامًا في تصنيع السبائك، نحو 5520 جنيهًا .

ويتمير الذهب عيار 24 أنه يحتفظ بقيمته العالية، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية التي تشهدها الأسواق، في حين يعتبر عيار 24 الخيار المثالي لمن يرغبون في الاستثمار طويل الأجل، حيث يتميز بانخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالأعيرة الأخرى.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر خاصة في القاهرة والإسكندرية، حوالي 4830 جنيهًا اليوم، ويعد هذا العيار الخيار الأول للمشترين في محلات الصاغة، حيث يجمع بين النقاء العالي والسعر المناسب.

وشهد عيار 21 تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع، حيث وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 5000 جنيه في وقت سابق، لكنه استقر اليوم عند هذا المستوى.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18، الذي يحظى بشعبية كبيرة في صعيد مصر لتصنيع المشغولات الذهبية، إلى حوالي 4140 جنيهًا اليوم.

ويفضل المواطنين شراء الذهب عيار 18، لانه يتميز بتكلفته المنخفضة نسبيًا، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا للراغبين في اقتناء المجوهرات أو الهدايا، حيث يتأثر سعر عيار 18 بالطلب المحلي والتغيرات في أسعار الأعيرة الأخرى، خاصة عيار 24.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

• سبيكة 1 جرام: 5636 جنيهًا

• سبيكة 2.5 جرام: 13901 جنيهًا

• بلغ سعر سبيكة 5 جرامات: 27638 جنيهًا

• سبيكة 10 جرامات: 55266 جنيهًا

• وصل سعر سبيكة 31 جرامًا: 171752 جنيهًا

• سبيكة 50 جرامًا: 281800 جنيهًا

• بلغ سعر سبيكة 100 جرام: 563600 جنيهًا.

سعر مصنعية سبائك الذهب

وتختلف المصنعية من تاجر إلى آخر، كما تتغير باختلاف المحافظة ونوع السبيكة أو القطعة الذهبية

متوسط مصنعية سبائك الذهب اليوم

• سبيكة 1 جرام: من 75 إلى 85 جنيهًا

• سبيكة 2.5 جرام: 66 جنيهًا

• سبيكة 5 جرامات: 60 جنيهًا

• سبيكة 10 جرامات: 60 جنيهًا

• سبيكة 20 جرامًا: 56 جنيهًا.

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