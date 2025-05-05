ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يقترب من 4700 جنيه

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري، اليوم الاثنين 5 مايو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا بعد صعود الأوقية عالميًا، ليواصل المعدن الأصفر تسجيل زيادات ملحوظة، في ظل تذبذب الأسعار بشكل مستمر.

وفيما يلي ،يعرض لكم الموجز أسعار الذهب اليوم 5/ 5/ 2025 .

اسعار الذهب

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلي كالتالي:

سجل سعر عيار 24 نحو 5337 جنيهًا للجرام.

بلغ سعر عيار 21 نحو 4670 جنيهًا للجرام.

وصل سعر عيار 18 إلى 4002 جنيهًا للجرام.

أسعار السبائك الذهبية

في ظل التقلبات المستمرة في سوق الذهب، يفضل العديد من المستثمرين شراء السبائك الذهبية باعتبارها وسيلة لحفظ القيمة، خاصة مع الضغط الذي يعانيه الجنيه المصري، وجاءت أسعار السبائك الذهبية كالتالي:

سبيكة الذهب 1 جرام: 5461 جنيهًا

سبيكة الذهب 2.5 جرام: 13,466 جنيهًا

سبيكة الذهب 5 جرامات: 26,807 جنيهًا

سبيكة الذهب 10 جرامات: 53,594 جنيهًا

سبيكة الذهب 31 جرامًا (أونصة): 166,554 جنيهًا

العوامل المؤثرة في الارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب المحلية بسبب عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع سعر الأوقية عالميًا، التي سجلت حوالي 3264 دولارًا ،كما تأثر السوق المحلي أيضًا بتقلبات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، مما يزيد من تكلفة الاستيراد وبالتالي يعزز ارتفاع الأسعار.

وكذلك، يعتبر الطلب على الذهب من قبل المستثمرين والمستهلكين أحد العوامل التي تسهم في تزايد الأسعار، إذ يلجأ الكثيرون إلى الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي على المستوى المحلي والدولي.

التوقعات المستقبلية

يتوقع الخبراء أن تظل أسعار الذهب في حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة، نتيجة لتقلبات الأسواق العالمية، وعلى رأسها سوق العملات والمعادن، وفي ظل هذه الظروف، يُنصح المستثمرون والمتعاملون في السوق المحلي بالتحوط واتخاذ قراراتهم بشكل مدروس ومبني على متابعة مستمرة للتغيرات اليومية في الأسعار.

ومن المتوقع أن يستمر الذهب في جذب الأنظار كأداة استثمارية آمنة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتكررة وارتفاع معدلات التضخم.

وتظل أسعار الذهب أحد العوامل الهامة في تحديد مستقبل الاستثمار في مصر، ويعكس تزايد الطلب على الذهب في الفترة الحالية رغبة المستثمرين في الحفاظ على أموالهم، ومع استمرار حالة القلق العالمي والتقلبات الاقتصادية، يبقى الذهب الخيار الأفضل للعديد من الأفراد الذين يسعون إلى تحقيق الاستقرار المالي في أوقات عدم اليقين.

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