أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025 تشهد استقرارًا وسط ترقب عالمي

في تعاملات صباح الجمعة 2 مايو 2025، سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية استقرارًا نسبيًا مقارنة بالتقلبات الحادة التي شهدها السوق المحلي خلال الأسابيع الماضية، وهذا التوازن يأتي في ظل هدوء نسبي بأسعار الأوقية عالميًا، وتراجع محدود في حركة البيع والشراء محليًا، مما ساهم في تهدئة وتيرة الصعود المستمر للمعدن الأصفر.

ويقدم لكم الموجز أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025.

أسعار الذهب الرسمية اليوم:

وفقًا لآخر التحديثات، جاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24: 5314.29 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4650 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3985.71 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3100 جنيهًا للجرام

وتعد هذه الأسعار بدون احتساب "المصنعية" التي تختلف من محل صاغة لآخر، وتتراوح عادةً بين 100 إلى 300 جنيه للجرام، بناءً على التصميم والخامات المستخدمة في المشغولات الذهبية.

استقرار مدعوم بعوامل خارجية ومحلية:

يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع ثبات سعر الأوقية عالميًا عند مستويات قريبة من 2290 دولارًا، حيث يتابع المستثمرون باهتمام نتائج تقارير الاقتصاد الأمريكي، خاصة المرتبطة بأسعار الفائدة، والتي تؤثر مباشرة على توجهات المستثمرين تجاه الذهب كملاذ آمن.

محليًا، تراجعت وتيرة الشراء قليلاً بعد موسم رمضان وعيد الفطر، مما خفف الضغط على الأسعار، كما ساهم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في تقليل حدة تذبذب أسعار الذهب، وهو ما أعطى السوق فرصة لالتقاط الأنفاس بعد أسابيع من التغيرات السريعة.

توقعات وتحذيرات:

خبراء سوق الذهب يرون أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركات مفاجئة في الأسعار، خصوصًا مع اقتراب موسم الصيف ومناسبات الزواج، وهو ما يرفع الطلب مجددًا على المشغولات الذهبية، وخاصة عيار 21، ويُحذر المتعاملون من اتخاذ قرارات شراء أو بيع بناءً على التحركات اليومية، مشددين على أهمية متابعة السوق على مدار أسبوع على الأقل لاتخاذ قرار اقتصادي سليم.

نصيحة للمستهلك:

للمقبلين على الشراء، يُنصح بمقارنة الأسعار بين أكثر من تاجر، والتأكد من الحصول على فاتورة معتمدة توضح الوزن والعيار وسعر الجرام والمصنعية، كما يُفضل التعامل مع محلات صاغة ذات سمعة جيدة لضمان جودة الذهب وحقوق المستهلك.

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