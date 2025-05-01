أسعار المعدن الأصفر .. سعر الذهب اليوم الخميس 1-5-2025 داخل الصاغة

سجل سعر الذهب اليوم الخميس 1-5-2025، تراجعا جديد داخل أسواق الصاغة المنتشرة بجميع المحافظات، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4735 جنيهًا للبيع و4710 جنيهًا للشراء للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويقدم الموجز متابعة كاملة لحركة بيع وشراء الذهب في مصر، وفقا لما تعلنه الشعبة العامة للمجوهرات والمشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء بين مختلف الأعيرة في مصر، 5406 جنيهات للشراء بينما سجل نحو 5383 جنيهًا بدون سعر المصنعية، وفقا لآخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس ، نحو 4955 جنيها للشراء و4934 جنيها للبيع بدون المصنعية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4735 جنيهًا للبيع و4710 جنيهًا للشراء للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الصاغة للجرام الواحد بدون مصنعية، سجل نحو 4054 جنيها للشراء و4037 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في مصر قبل احتساب سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، 3153 جنيها للشراء و3137 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الخميس بدون احتساب المصنعية، ويزن 8 جرامات من الذهب عيار 21، 37 ألف و840 جنيها للشراء و37 ألفا و820 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية

يتداول سعر الذهب للأونصة بالبورصات العالمية وفقا لآخر تحديث اليوم الخميس عند مستويات 3282 دولارًا للشراء و3281.5 دولار للبيع

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار سبائك الذهب اليوم، المستويات التالية:

سبيكة الذهب 1 جرام: 5619.43 جنيه

سبيكة الذهب 10 جرام: حوالي 56194 جنيهًا

سبيكة 20 جرامًا: 110،168.60 جنيه

سبيكة 50 جرامًا: 275،221.50 جنيه

أونصة الذهب (31.1 جرام): 171،250.67 جنيه.

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