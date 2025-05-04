سعر الذهب اليوم الأحد 4-5-2025 في مصر بعد تراجعه عالميا

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 4-5-2025، استقرار داخل الأسواق المحلية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشار في الصاغة نحو 4635جنيهات للشراء، و4615 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويأتي استقرار الذهب في ظل توازن دقيق بين مؤثرات محلية أبرزها سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحجم الطلب على المشغولات الذهبية، إلى جانب العوامل العالمية مثل أسعار الأوقية وتوقعات الفائدة الأمريكية، ويعرض الموجز خلال السطور التالية أسعار الذهب في مصر بعد تراجعها.

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن في مصر خلال التحديث الصباحي 5 آلاف و297 جنيهًا للشراء، مقابل 5 آلاف و274 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21

تداول سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر خلال التحديث الصباحي 4 آلاف و635 جنيهات للشراء، مقابل 4 آلاف و615 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن خلال التحديث الصباحي إلى 3 آلاف و973 جنيهًا للشراء، مقابل 3 آلاف و956 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد خلال التحديث الصباحي 37 ألفا و80 جنيهًا للشراء، مقابل 37 ألفا و60 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب العالمي

سجلت العقود الفورية 3264 دولارا للأونصة.

سجلت العقود الآجلة 3260 دولارا للأونصة.

نصائح مهمة عند شراء الذهب

اختر مكانًا موثوقًا: تأكد من شراء الذهب من محلات معروفة ومرخصة لضمان العيار والوزن الصحيح.

احرص على الفاتورة: اطلب فاتورة رسمية موضح بها العيار، الوزن، والسعر، لتكون ضمانًا لك وقت البيع.

تابع الأسعار بانتظام: راقب تغيرات الأسعار بشكل يومي لتحديد أفضل توقيت للشراء أو البيع.

استثمر في السبائك والجنيهات: إذا كنت تهدف للاستثمار، فالأفضل شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية لتقليل خسائر المصنعية.

احذر من الشراء عبر الإنترنت: لا تشتري الذهب أونلاين إلا من مواقع رسمية موثوقة وتأكد من شروط الضمان والاسترجاع.

فهم المصنعية: اعرف أن المشغولات الذهبية يضاف إليها تكلفة مصنعية قد تؤثر على قيمة الاستثمار عند إعادة البيع.

اقرأ أيضا:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء بختام التعاملات.. المعدن الأصفر بكام

أسعار المعدن الأصفر .. سعر الذهب اليوم الخميس 1-5-2025 داخل الصاغة