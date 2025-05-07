استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-5-2025 بمنتصف التعاملات بعد ارتفاعه الأخير

حالة من الاستقرار سيطرت على سعر الذهب اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، خلال منتصف التعاملات، وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي سجله أمس إذ صعد عيار 21 الأكثر تداولًا بقيمة 135 جنيهًا.

ويحرص الموجز على متابعة حركة سعر الذهب، بشكل مستمر، وفقًا لآخر تحديث رسمي للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب خلال التعاملات اليومية، سجلت أسعار الذهب الأرقام التالية:

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 نحو 5542.86 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 عند 4850 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 نحو 4157.14 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 نحو 38800 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

أما على الصعيد العالمي، فسجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 نحو 3387 دولارا للأوقية.

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

وسجل سعر السبيكة الذهب وزن جرام واحد عيار 24 نحو 5 آلاف و719 جنيها على مستوى الشراء.

سعر سبيكة ذهب 5 جرامات BTC اليوم

ووصل سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرامات اليوم إلى 28 ألفا و65 جنيها على مستوى الشراء.

سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرامات اليوم

وبالنسبة إلى سعر السبيكة الذهب عيار 24 اليوم في مصر، والتي تزن 10 جرامات من بي تي سي، سجل 65 ألفا و110 جنيها للشراء.

سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24

أما سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 31.1 جرام تصل إلى 174 ألفا و377 جنيها للشراء.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما

وسجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم وزن 50 جراما نحو 280 ألفا و250 جنيها على مستوى الشراء.

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