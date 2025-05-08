تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 8-5-2025 بمنتصف التعاملات الآن

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 8-5- 2025، داخل الأسواق المحلية متأثرة بتراجع سعر المعدن الأصفر عالمياً، بالرغم من التوترات السياسية التي تدور حول العالم واندلاع الحروب بين الهند وباكستان .

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر متراجعة بشكل كبير بمقدار أكثر من 90 جنيهاً في الجرام الواحد عن سعر أمس الأربعاء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

يحرص الموجز على تقديم خدمة نشر أسعار الذهب لحظة بلحظة للمتابعين، نظرا لكثرة البحث عن آخر تحديث تعلن عنه منصات النشغولات الذهبية المختلفة، وقد سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 8 مايو الأرقام التالية:

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 خلال منتصف التعاملات نحو 5434جنيهًا للشراء، مقابل 5411 جنيهًا للبيع، «السعر لا يشمل الضريبة والدمغة والمصنعية».

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 55 جنيهًا للشراء، مقابل 4735 جنيهًا للبيع، «السعر لا يشمل الضريبة والدمغة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 خلال تعاملات الظهيرة 4076 جنيهًا للشراء، مقابل 4059 جنيهًا للبيع، «السعر لا يشمل الضريبة والدمغة والمصنعية».

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس، فسجل 38 ألفًا و40 جنيهًا للشراء، مقابل 38 ألفًا و20 جنيهًا للبيع، «السعر لا يشمل الضريبة والدمغة والمصنعية».

أسعار الذهب العالمية اليوم

وعن سعر الذهب العالمي فوصل الآن حوالي 3345 دولارًا لشراء الأونصة.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر أيضًا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام، ليتراجع عند حوالي 5.440 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما انخفض سعر أوقية الذهب عيار 24 في السوق المحلية إلى نحو 168640 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر

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