تراجع اسعار الذهب اليوم الأربعاء بختام التعاملات

اسعار الذهب اليوم.. سجلت تراجعًا جديدًا بنهاية اليوم الأربعاء الموافق 7-5-2025، متأثرة برجوع أسعار المعدن الأصفر عالميًا، إلى جانب تحركات السوق المحلية التي تشهد تذبذبًا في الطلب والعرض.

ويأتي تراجع اسعار الذهب اليوم وسط ترقب المستثمرين والمتعاملين في سوق الذهب لأي تطورات اقتصادية تؤثر على الأسعار، خاصة مع استمرار التقلبات في سعر صرف الدولار وحركة البورصات العالمية.

اسعار الذهب اليوم

ويعكس هبوط اسعار الذهب اليوم توجه العديد من المواطنين والمستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن للتحوط ضد تقلبات الأسواق والتضخم، كما تأثرت الأسعار بحالة الطلب المتزايد على المشغولات والسبائك، لا سيما مع اقتراب مواسم الزواج والمناسبات.

ومن المتوقع أن تستمر حالة التذبذب في اسعار الذهب اليوم خلال الأيام المقبلة، وفقًا لحركة الأسواق العالمية والمحلية، بالإضافة إلى أي قرارات اقتصادية قد تؤثر على سعر المعدن النفيس.

ويراقب التجار والمستهلكون عن كثب تغيرات الأسعار، خاصة في ظل ارتباط سعر جنيه الذهب بسعر جرام الذهب عيار 21، الذي يُعد الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار الذهب اليوم بعد تراجعها بختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025 والتي جاء على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 5531 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وحقق أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 4840 جنيها

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 4148 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر

وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 3226 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

بلغت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21، في محلات الصاغة، 38720 جنيها، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنسبة 1.2% في المعاملات الفورية، لتسجل 3388.49 دولارًا للأوقية، بعد مكاسب قوية في جلسة أمس. كما هبطت العقود الآجلة بنسبة 0.8% إلى 3396.70 دولارًا للأوقية.

اقرأ أيضًا:

تراجع الدولار وارتفاع اليورو.. أسعار العملات اليوم الأربعاء بختام البنوك

حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2025 الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل.. إليك المواعيد