مفاجأة بشأن سعر الذهب اليوم السبت 10-5-2025 خلال منتصف التعاملات

شهد سعر الذهب اليوم السبت 10-5-2025، بمنتصف التعاملات، حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة المصرية بدون تغيير يذكر علي مستوي الاعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتشير التوقعات إلى زيادة الطلب على شراء الذهب بعد قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في الأسعار، خصوصًا في ظل الغموض العالمي، ويعرض الموجز آخر تحديث لسعر المعدن الأصفر وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للمشغولات الذهبية اليوم السبت الموافق 10 مايو 2024.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 5377 جنيها للبيع و 5405 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4705 جنيهات للبيع و 4730 جنيها للشراء

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الوسطي بين الاعيرة الذهبية نحو 4032 جنيها للبيع و 4054 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3136 جنيها للبيع و 3153 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.64 ألف جنيه للبيع و 37.84 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3328 دولار للبيع و 3329 دولار للشراء

أسعار سبائك الذهب اليوم

أسعار سبيكة الذهب اليوم، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، جاءت على النحو التالي:

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 5589 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام سجل 13786 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات 27447 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 54875 جنيهًا.سعر السبيكة الذهب وزن 31 جرامًا، 170536 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا 279450 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 558900.

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