أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10 مايو 2025: ارتفاع طفيف في المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت 10 مايو 2025، تغيرات طفيفة، حيث سجل الذهب عيار 24 زيادة ملحوظة ليصل إلى 5417.14 جنيه للجرام ،كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4740 جنيهًا، بينما سجل الذهب عيار 18 نحو 4062.86 جنيهًا، أما بالنسبة للجنيه الذهب، فقد سجل سعره اليوم 37920 جنيهًا، وهو ما يعكس زيادة طفيفة في الأسعار مقارنة بالفترات السابقة.

ويعرض لكم الموجز سعر الذهب اليوم .

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5417.14 جنيه

عيار 21: 4740 جنيهًا

عيار 18: 4062.86 جنيه

الجنيه الذهب: 37920 جنيهًا

تُضاف إلى هذه الأسعار تكلفة المصنعية والضريبة التي تتفاوت بين المحال التجارية حسب العيار والمصنعية، عادة ما تتراوح بين 50 إلى 150 جنيهًا للجرام، ما يجعل السعر النهائي للشراء أعلى من السعر المعلن.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم 9 مايو 2025 نحو 3325 دولارًا للأوقية، وتعكس هذه الزيادة الارتفاعات العالمية في أسعار الذهب نتيجة لتقلبات الأسواق العالمية والبحث المستمر عن ملاذات آمنة وسط القلق من التضخم وتدهور الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول.

العوامل المؤثرة في تحركات الذهب

تؤثر عدة عوامل على حركة أسعار الذهب، أبرزها التغيرات في سعر الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية، ويتزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ما يدفع بأسعاره إلى الارتفاع، تتأثر أيضًا الأسواق المحلية بتقلبات الأسعار العالمية، حيث يسعى العديد من المواطنين والمستثمرين إلى الحفاظ على قيمة أموالهم عبر شراء الذهب في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق الاقتصادية العالمية تقلبات.

تأثير تقلبات أسعار الذهب على الأسواق المحلية والمستثمرين

تُظهر تحركات أسعار الذهب في مصر تأثيرًا كبيرًا على السوق المحلي، حيث يرتفع الطلب على الذهب بشكل ملحوظ في فترات التقلبات الاقتصادية، ويشهد قطاع الصاغة تزايدًا في حركة البيع والشراء، خاصة في الأوقات التي تكون فيها الأسعار منخفضة نسبيًا، حيث يسعى الكثير من المصريين والمستثمرين إلى شراء الذهب كوسيلة للحفاظ على أموالهم من تدهور قيمة العملة المحلية.

في المقابل، يعتبر البعض أن أسعار الذهب المرتفعة قد تؤثر على قدرة الأفراد على شراء المعدن الأصفر، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الذهب كأداة ادخار ،كما أن الارتفاعات المتواصلة في الأسعار قد تؤدي إلى تراجع في مبيعات المشغولات الذهبية بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

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