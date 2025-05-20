موجة شديدة الحرارة.. والأرصاد تحذر المواطنين من طقس غدًا الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء، حيث تشير التوقعات إلى طقس حار في معظم أنحاء الجمهورية، مع درجات حرارة شديدة في بعض المناطق، خصوصًا في الجنوب، كما سيكون الطقس معتدلًا ليلاً وفي الساعات الأولى من الصباح على معظم المناطق.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تفاصيل حالة الطقس نهارًا

بحسب الهيئة، من المتوقع أن يسود نهارًا طقس حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، في حين سيشهد جنوب الصعيد وجنوب سيناء درجات حرارة شديدة الارتفاع، أما خلال الليل، فيتوقع أن يكون الطقس معتدلًا في معظم المناطق، خاصة في الساعات الأولى من الصباح وعلى السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، فقد كشفت الأرصاد عن الأرقام التي ستكون سائدة في مناطق مختلفة من الجمهورية:

القاهرة الكبرى: العظمى 31° مئوية، الصغرى 19°

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25°، الصغرى 17°

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: العظمى 36°، الصغرى 25°

شمال الصعيد: العظمى 32°، الصغرى 21°

جنوب الصعيد: العظمى 39°، الصغرى 27°

نصائح لتفادي تأثيرات الحرارة المرتفعة

وقد أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات للمواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في فترة الظهيرة التي يشهد فيها الطقس ذروة الحر، كما نصحت بارتداء ملابس قطنية فاتحة، وتجنب ممارسة الأنشطة البدنية المجهدة في فترات الحرارة المرتفعة.

الطقس المعتدل في الليل والصباح الباكر

وذكرت الهيئة أن الطقس سيكون أكثر اعتدالًا في الساعات الأولى من الليل والصباح الباكر، مما يجعلها فترة مناسبة للتنقلات والنشاطات الخارجية.

أهمية شرب السوائل لمواجهة الحرارة

وأوصت الأرصاد المواطنين بضرورة الإكثار من شرب السوائل، خاصة الماء، للحفاظ على الرطوبة والحد من التأثيرات السلبية للحرارة، كما دعت إلى متابعة النشرات الجوية بشكل يومي مع اقتراب فصل الصيف الذي يُتوقع أن يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

الاستعداد للموجات الحارة المقبلة

من جانبه، أكد خبراء الأرصاد أن هذه التوقعات تُعد بداية لموجات الحرارة التي قد تستمر في الأيام المقبلة، لذا يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر التعرض للحرارة الشديدة.

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